Cafagna Finalmente Record

19 Settembre 2021a Trieste per l'organizzazione del locale Comitato Provinciale il cui Presidente Giacomo Biviano ha dovuto sudare sette camice per la scarsezza di personale a disposizione in parte dovuta alle Finali del CdS di Palermo. Ma alla fine con tanto lavoro dei pochi che si sono prestati a dare una mano tutto è andato per il meglio ed il FTR ha potuto trarre le indicazioni necessarie ai fini della squadra regionale che il 2 e 3 ottobre si recherà a Parma per i Campionati Italiani di Categoria. Thomas Cafagna della Sportiamo Trieste era come al solito solo nei 1200 siepi ma è riuscito ugualmente a centrare l'obiettivo del Record Regionale con 3'24"16. Il precedente Record apparteneva a Giovanni Silli con 3'24"42 dal 13 maggio 2017 a Gemona. Il giorno dopo Cafagna ha doppiato sui 1000 centrando un' ulteriore vittoria con il PB a 2'42"08. Molto bene alle sue spalle Francesco Cariola della Libertas Grions e Remanzacco che scende fino a 2'44"87. Doppietta di Leo Domenis della Trieste Trasporti con 9"46 sugli 80 e soprattutto 36"42 sui 300 con cui entra nella Top Ten di categoria. Miglioramenti anche per il martellista del Malignani Tommaso Pozzato che con 49,87 sfiora la barriera dei 50. Ancora una doppietta per Morgan Manfrini della Sport Academy Staranzano con 1,80 di Alto e 5,90 di Lungo e per Alessandro Sturman della Trieste Trasporti con 12,50 di Peso e 34,26 di Disco che sicuramente non lo soddisfano.

Molto soddisfatto invece Alessio Coppola della Sportiamo, allenato dal grande Diego Cafagna, per il suo 25'19"35 sui 5000 Marcia.



Nelle Cadette la gara migliore sono gli 80 con il risultato bomba di Valentina Lucchese della Libertas Sacile che piazza un 9"98 con vento assolutamente regolare (+ 0.6) che è la quarta prestazione di tutti i tempi dopo la Cellamare (9"82 nel 2009), la Berton (9"88 nel 2015) e la Modesti (9"95 nel 2014). Alle sue spalle in gran spolvero Rebecca Rinaldi di Brugnera che prima corre in 10"01 con +2.2 di vento in batteria e poi 10"08 in Finale. Il giorno dopo la Rinaldi fa suoi i 300 con 42"41. Tutto normale nel mezzofondo dove vincono le favorite senza però migliorarsi (Cimarosti i 1000, Pase i 2000 e Razem le siepi). Imbattibile Teresa Rossi della Trieste Trasporti sugli 80 Hs (12"45). Passando ai salti Noemi Music dell'Atl.2000 aggiunge 5 cm. al PB (3,15) mentre nell' Alto la sorpresa è Eleonora Viti della Trieste Atletica che alla prima gara batte tutte con 1,49. Il Lungo è appannaggio di Linda Virgilio del Malignani con 5,11 ma probabilmente a Parma farà le prove multiple. La migliore nei lanci Sofia Violati Tescari della Trieste Atletica con 34,72 di giavellotto migliore misura dell' anno.



Mercoledì sarà ufficializzata la squadra per Parma : qualche campioncino ce l'abbiamo!



