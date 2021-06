Cadetti a Modena

07 Giugno 2021Il tradizionaleper Rappresentative Cadetti/e si è spostato quest'anno a Modena visti i lavori di ristrutturazione del Campo di Fidenza, sede naturale della Manifestazione. Erano presenti le 11 Regioni del Nord ed il Friuli Venezia Giulia ha concluso al 6° posto causa i tre malaugurati nulli di Tommaso Pozzato nel Martello. Sono cose che capitano specialmente con addosso l'emozione di vestire per la prima volta la maglia della propria Regione ma è davvero un peccato perché bastava un punticino in più per guadagnare una posizione. Alla fine ha vinto la Lombardia davanti alla Toscana, al Veneto ed ai padroni di casa dell'Emilia Romagna. I migliori dei nostri sono stati i siepisti con Thomas Cafagna della Sportiamo Trieste che scende a 3'26"07 e Sara Razem della Trieste Trasporti a 3'58"59. Sono entrambi quarti ma si insediano al terzo posto delle graduatorie regionali di sempre. I Record Regionali sono lì ad un passo: 3'24"42 di Giovanni Silli e 3'54"02 di Elisa Gortan . In quanto a medagliati spiccano i due portacolori della Sport Academy Staranzano Davide Comarin e Morgan Manfrini che sono d'Argento rispettivamente con 13"74 sui 100 Hs e con 6,33 di Lungo. Il primo in particolare entra nella Top Ten di sempre.

Altro Argento per Leo Domenis della Trieste Trasporti sui 300 con 37"32 e Bronzo per la staffetta femminile con Valentina Lucchese (Lib.Sacile), Marita Ferrazzo (Sportiamo Trieste), Teresa Rossi (Trieste Trasporti) e Rebecca Rinaldi (Atl.Brugnera) con un ottimo 49"76. La Rinaldi dal canto suo ha piazzato negli 80 un gran 10"18 portandosi ad un solo centesimo dalla Lucchese. Bene Tommaso Gerbec (Trieste Atletica) nei 1000 con 2'48"75, Carlotta De Caro (Malignani) nei 300 con 42"01 e Linda Virgilio (Malignani) 5^ nel Lungo con 5,12. Nei primi 6 anche Marco Stallone (Malignani) 4° nell'Alto con 1,73, Teresa Rossi (Trieste Trasporti) 5^ negli 8o Hs con 12"60, Anna Pecoraro (Malignani) sempre 5^ nel Giavellotto con 31,40 e la 4 x 100 Maschile con Morena, Comarin, Sturman e Domenis 5^ in 45"67.



Il mese di giugno è ricco di appuntamenti per il Settore Giovanile ed ulteriori miglioramenti non tarderanno ad arrivare.



Guarda Tutti i Risultati da Modena: VII Trofeo Pratizzoli - città di Modena