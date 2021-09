Brugnera Donne Quarta in Argento

Sensazionali le 4 x 100. Record della Carmassi e di Messina

19 Settembre 2021(In Copertina la Staffetta 4x100 Femminile del Brugnera e Paolo Messina)Bensi sono sobbarcate un lunghissimo viaggio fino a Palermo con spese conseguenti per ladei Campionati di Società Assoluti dove solo 2 Società su 24 erano del Sud. Comunque nonostante i numerosi mugugni e minacce di non andare alla fine c'erano tutti e per noi, indipendentemente dalle classifiche di Società, è andata piuttosto bene con 3 Record Regionali Assoluti ed uno JuniorCominciamo dalle staffette 4 x 100 con una strepitosa Trieste Atletica che con Alessandro Iurig Michele Brunetti ed Enrico Sancin batte dopo 36 anni lo storico 40"92 della Libertas Udine (Castiglione, Pradal, Lazzer, Colusso) realizzato a Pescara l' 8 giugno del 1985. I triestini vincono la gara fissando il nuovo record a 40"89. Ma non basta. Pochi minuti dopo altro Record Regionale Assoluto dell'Atletica Brugnera Femminile. Aurora Zanchetta Giada Carmassi sono anch'esse vincenti con un 46"25 che cancella dall'Albo dei Primati il 46"47 della Libertas Udine (Pierobon, Andretti, Noacco, Gallina) risalente al 13 giugno 1992. Ma il giorno dei Record non finisce quì. Giada Carmassi abbassa ancora il suo tempo sui 100 hs con vento al limite (+ 2,00) e fissa il Primato a 13"10, 2/100 meglio del 13"12 dello scorso 13 maggio a Savona. Avanti un altro. E' la volta di Paolo Messina che è secondo solo al carabiniere azzurro Edoardo Scotti (21"17) e con 21"34 migliora di 1/100 il suo Record Junior dei 200. Jacopo De Marchi da qualche mese milita nell'Esercito ma ai CdS può ancora gareggiare per la Società di Origine ed è 2° nei 1500 con 3'46"55 e 3° negli 800 con 1'53"56.

2° dei 400 Hs Cristiano Giovanatto in 53"41 e terzi Francesco Ruzza nell'Alto con 2,06 e Davide Vattolo nel Martello con 55,59 Per completare il discorso degli Uomini citiamo il ritorno di Enrico Sancin con 10"88 sui 100, il 14'37"53 di Samuele Della Pietra sui 5000, il 14"51 di Gabriele Crnigoj sui 110 Hs, il 6,89 dell'Allievo Alberto Nonino nel Lungo, il 21'05"41 di Emiliano Brigante nei 5000 Marcia ed il 62,48 di Giacomo Medeossi nel Giavellotto. Un po' in ombra Enrico Saccomano con 14,46 di peso e 51,36 di Disco: prestazioni di fine stagione. Da notare i Personali della 4 x 400 della Trieste Atletica (Moghnie, Messina, Masucci, Miceli) con 3'16"65 e del Malignani (Zanchetta, Nicosia, Chiarvesio, Giovanatto) con 3'18"82. La classifica finale maschile vede la Trieste Atletica all' 8° posto ed il Malignani all'11°.



Tra le Donne, oltre alla staffetta ed alla Carmassi, brillano le ex : doppia vittoria di Joyce Mattagliano (Esercito/Brugnera) negli 800 (2'07"28) e nei 1500 (4'18"74) e Alessia Trost (Fiamme Gialle/Brugnera) che si è limitata a vincere con 1,78 senza poi proseguire la gara. La Carmassi si è anche divertita sui 400 Hs arrivando 2^ in 1'03"16. Seconde anche Anna Costella nel Lungo con 5,84 e Giorgia Bellinazzi sia sui 100 (11"83) che sui 200 (24"16) e terza Isabella Martinis nel Martello con 51,66. Doppietta Regionale nel Giavellotto con Federica Botter vincente a 47,32 e Margherita Regonaschi seconda a 42,92. Bene la Bionda con 14"56 sui 100 Hs e la Smrekar con 1,72 di Alto mentre l'Allieva Cabai con il Peso da 4 allunga a 12,53 con la Pepe a 12,02. Alla fine l'Atletica Brugnera si guadagna un onorevolissimo 4° posto mentre il Cus Trieste ed il Malignani Udine terminano in 10^ e 12^ posizione.



La prossima settimana Finali del CdS Allievi che chiudono il ciclo.



