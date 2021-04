Brigante Semplicemente Sensazionale

La 3^ prova dei Campionati Italiani di Società di Marcia prevedeva i 10.000 in pista ed Emiliano Brigante ronchese della Trieste Atletica è stato superiore ad ogni più rosea aspettativa. Il pupillo di Sergio Tonut ha trionfato a Bergamo nella gara junior, al primo anno di categoria, ha raggiunto la Top Ten Italiana di sempre ed ha letteralmente polverizzato il Record Regionale Assoluto ed ovviamente junior. Il suo 41'48"25 batte il 42'50"1 di Claudio Giancotti del 94 per quanto riguarda il Record Assoluto ed il 43'10"07 sempre di Giancotti del 91 per il Record Junior. Poco più di un mese fa Brigante si era anche imposto nella 15 km. su strada di Grottaglie (Ta). In passato era incappato in qualche squalifica importante ma nella gara di Bergamo ha concluso senza nessuna ammonizione mostrando miglioramenti tecnici sostanziali che speriamo convincano i Responsabili Nazionali a convocarlo per i prossimi impegni internazionali. Veramente grande!



