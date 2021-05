Boom di Concorrenti allo Svara Giovanile

Società Ginnastica Triestina

31 Maggio 2021Il vero protagonista della parte giovanile delorganizzato dallaè stato il numero dei partecipanti : bencon una punta di 101 nei 60 Ragazze con 14 serie. Era il primo Meeting a cui potevano partecipare i Ragazzi/e dopo tanti mesi di astinenza dovuti alla pandemia ed il successo è stato veramente impressionante.Certo i risultati tecnici dei più piccoli non sono stati eclatanti ma questo è solo l'inizio e qualche segnale di miglioramenti in un prossimo futuro non è mancato. L' eccezione viene da Reggio Emilia e risponde al nome didella Calcestruzzi Corradini Rubiera: 7"88 sui 60 ed addirittura 5,15 di Lungo. Sono risultati da Cadetta ed invece ha solo 13 anni : veramente fortissima!Per quanto concerne i Ragazzi targati FVG citiamo la doppietta 60/Lungo di Simone Feruglio dell'Atletica San Daniele con rispettivamente 8"16 e 4,48. Nella velocità si è imposto su Claudio Iacuzzo della Lupignanum, che attendiamo alla prova nel Tetrahlon, mentre nel Lungo ha prevalso su Luca Di Benedetti dell'Atletica Monfalcone solo in virtù della seconda miglior misura.

Lo stesso Di Benedetti ha poi piazzato un 9"46 vincente nei 60 Hs.



Al femminile bene Matilda Calgaro 2^sui 60 dietro alla Canovi con 8"56, 3^ nel Lungo dietro alla stessa Canovi ed alla toscana Mormina con 4,06 e trionfatrice della 4 x 100 in ultima frazione con i Podisti Cordenons in 56"53. I 60 Hs sono andati a Martina Perisi della Trieste Atletica con 10"37 che ha fatto intravedere ampi margini di progresso.



E siamo agli Under 16. Sempre grande Leo Domenis della Trieste Trasporti: con 9"37 sugli 80 si migliora e batte Davide Comarin della Sport Academy Staranzano accreditato di 9"49. Terzo è Alessandro Sturman che continua a dividersi tra velocità e Lanci e piazza un buon 9"63. Ma è nel peso che Sturman brilla particolarmente tornando oltre i 15 (15,37) dopo il 15,70 dell'anno scorso. Comarin si prende una pronta rivincita nei 300, in assenza di Domenis, con un notevole 37"36 a 2/100 dal personale e battendo nettamente Francesco Cariola (38"23).



La star delle Cadette è la 14enne Teresa Rossi della Trieste Trasporti che non ha rivali nella velocità con 10"42 sugli 80 e 42"66 sui 300. Sempre nella velocità si segnalano Marita Ferrazzo della Sportiamo con 10"66 e 43"43 e Margherita Stanissa della Triveneto con 10"68 e 43"15.



Domenica prossima a Modena Rappresentativa Cadetti nel tradizionale "Memorial Pratizzoli" che nel pre-covid si disputava a Fidenza: in bocca al lupo!



