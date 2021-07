Biasutti una Cavalletta a Napoli

Nuovo Record del Triplo con 16,61

21 Luglio 2021(In Copertina Simone Biasutti)della Trieste Atletica, reduce dal 6° posto agli Europei Under 23 di Tallin in Estonia si riscatta prontamente dai 16 metri tondi tondi realizzati nel Baltico, che ovviamente sono stati una delusione, ed a Napoli nel corso dell' Enterprise Young Meeting è planato molto più lontano con il nuovo: 16,61, 10 cm. in più rispetto al vecchio Record realizzato a Pescara il 23 maggio scorso. La marcia di avvicinamento ai fatidici 17 prosegue. Mai in Italia abbiamo avuto tanti triplisti di livello internazionale come quest'anno.