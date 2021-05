Berton Record 100 Promesse

Carmassi e Bionda in un gran 100 Hs

01 Maggio 2021(In Copertina Aurora Berton)

Nessun Record nel Meeting organizzato dal Cus Trieste e dalla Trieste Atletica ma un livello medio altissimo in gran parte delle gare in programma. Partiamo dalla velocità dove Aurora Berton della Libertas Friul Palmanova sfreccia su traguardo dei 100 della notoriamente veloce pista del Grezar in un 11"59 con vento a + 0.2 che le vale il nuovo Record Regionale Promesse che già le apparteneva dall'anno scorso con 11"63. Battute le venete con in testa la Esekheigbe (11"67) e la Visentin (11"80). Il Record Assoluto di Giada Gallina è lì a 3/100. Velocissimi anche i 100 maschili vinti da Fabrizio Ceglie, in forza all'Assindustria Padova ma cresciuto nella Libertas Friul Palmanova, con 10"56 (PB 10"48) davanti a Michael Fichera della Triveneto (10"74), Matteo Bozza dell'Atl. Brugnera (10"88), Paolo Messina e Michele Brunetti della Trieste Atletica (10"88 e 10"89). Ben 8 Atleti sotto gli 11"!

I 400 sono andati ad Andrea Chiarvesio del Malignani con 49"24 davanti a Marco Miceli e Leonardo Moghnie della Trieste Atletica accreditati rispettivamente di 49"50 e 49"88 : tutti Record Personali. Al femminile cresce la 24enne Anna Pizzo del Cus Trieste con 56"28.

Grandi soddisfazioni anche dagli ostacoli con Giada Carmassi dell'Atl.Brugnera a 13"37 ed Anna Bionda del Cus Trieste che scende per la prima volta sotto i 14" con 13"90 confermando la buona impressione che aveva suscitato a Majano.

Si risvegliano gli ostacoli maschili dove Gabriele Crnigoj del Malignani torna a vincere in 14"56 davanti a Riccardo Del Torre di Brugnera in 14"67 e ad un sempre convincente Michele Brunetti della Trieste Atletica con 14"74.

Si viaggia anche nei 1500 dove Matteo Spanu del Malignani, aiutato nella prima parte di gara da Agostino Nicosia, termina in 3'49"13 davanti allo junior al primo anno Cesare Caiani di Brugnera che stavolta scende abbondantemente sotto i 4' (3'55"19) ed a Pietro Fedrigo dell'Atl.Aviano (3'57"90). Tra le Donne Giada Stanissa del Cus Trieste si avventura nei 1500 e batte in 4'38"40 Valentina Tomasi triestina del Malignani (4'38"60) ed Ilaria Bruno di Brugnera (4'39"07). Interessanti i 3000 siepi femminili con sostanziosi miglioramenti della cussina Gaia Tomassini in 11'12"97 e della neo Junior Elisa Visintin del Malignani che paga un avvio suicida ma termina comunque in 11'34"33.

Poche cose dai salti : 13,96 e 12,06 di Triplo ad opera di Alberto Blasco e Caterina Groaz oltre ad un normale 1,70 della Smrekar nell'Alto.

Sempre ad altissimo livello i lanci con i martellisti del Malignani in primis. Gli Junior Feruglio 66,29 e Vattolo 63,34, l'Allievo Tavano 65,13 e la Martinis, in crescita, 51,65. Ci hanno talmente abituati a queste misure che ci sembrano normali ma sono invece di grande peso nazionale. Bella notizia il ritorno di Giorgia Barbazza su misure rilevanti (51,17). Anche Enrico Saccomano, discobolo udinese in partenza per la Coppa Europa di Spalato, lancia sempre molto lontano : stavolta 56,21. Il giavellotto, in mancanza di Fina, va a Giulio Bonanno con 51,76 mentre tra le Donne c'è la novità del Cus Margherita Regonaschi di Brescia che arriva, per ora, a 44,62. Viene da Brescia e l'anno scorso con la Virtus Castenedolo vantava un 50,02.

Nel prossimo week end Meeting Assoluto a Pordenone, sabato, e Giovanile a San Vito, domenica.