Bamoussa e Bruno Dominano a Casarsa

Prima Prova CdS Cross Assoluto

17 Gennaio 2022(In Copertina Abdoullah Bamoussa e Ilaria Bruno)

Come è ormai tradizione è la Libertas Casarsa di Adolfo Molinari ad organizzare la 1^Prova del Campionato Regionale di Società di Cross ed è stata premiata da una splendida giornata di sole. Come anteprima si è anche svolto il Campionato Regionale e Provinciale Libertas per le categorie giovanili.

L’ Atletica Brugnera di Ezio Rover si è aggiudicata la vittoria individuale in 5 gare su 6 non schierando però nessuna atleta nelle Junior Donne.

Nella gara clou dei 10 km. Maschili riservata alle Promesse ed ai Senior si è imposto come da pronostico Abdoullah Bamoussa marocchino di 36 anni naturalizzato italiano che 5 anni fa ha anche fatto parte della squadra olimpica italiana e che è uno specialista dei 3000 siepi. Nella prima parte di gara è stato impegnato da Tobia Beltrame della Trieste Atletica ma poi ha preso il volo ed ha concluso con 21” di vantaggio. Terzo Osvaldo Zanella, anche lui di Brugnera, e buon quarto Matteo Spanu del Malignani, che i Cross li fa solo come preparazione per i 1500 ed i 3000. Ad ogni modo in questa categoria è la Trieste Atletica di Roberto Furlanic a guidare la classifica provvisoria con 23 punti di vantaggio.

Nelle Assolute Donne Ilaria Bruno rifila quasi 3 minuti, sui 7 km. previsti, al terzetto del Malignani composto da Arianna Del Pino, Samantha Mattiussi e Federica Modesto. La Bruno appartiene ad un altro mondo e non ce n’è per nessuno ma il Malignani guida la classifica con 18 punti di margine.

Negli Junior (7 km.) dominio del Bronzo Europeo Cesare Caiani su un Yahya El Maazouzi in crescita e su Federico Cernaz mentre al femminile (5 km.) ad imporsi è Elisa Gortan della Moro Paluzza su Margherita Mucin e Luna Henry.

E’ Lorenzo Zanchetta a vincere i 5 km. degli Allievi e registriamo una tripletta di Brugnera nelle pari età femminili (4 km.) con Martina Mcdowell, tornata finalmente ad alti livelli, Elena Copat e Camila Miatto.

Citiamo infine i vincitori delle gare giovanili : Raffaele Trinco del Natisone (Ragazzi), Cristina Treu del Malignani (Ragazze), Lorenzo Perin dei Podisti Cordenons che batte gli accreditati Manzin e Gerbec (Cadetti) e Ginevra Cimarosti della Sanvitese in assenza di Miriam Blaj (Cadette).

A giorni pubblicheremo la classifica completa di Società dopo la 1^prova. La 2^ e definitiva è in programma il 13 dicembre a Moruzzo in località Santa Margherita del Gruagno per l’organizzazione del Malignani. Nel frattempo il 30 gennaio a Mariano del Friuli l’Atletica Gorizia mette in scena il Campionato Individuale.