Atletica Gorizia e Trieste Trasporti Campioni Cadetti

Thomas Cafagna e Carlotta De Caro i migliori individuali

24 Maggio 2021(In Copertina Thomas Cafagna e Carlotta De Caro)Dalla Due Giorni di Trieste sono l'e laad uscire vincitori nel Campionato Regionale di Società dei Cadetti/e. Nei Maschi alle spalle di Gorizia si classificano gli Udinesi del Malignani e la Sportiamo Trieste, mentre nelle Femmine è sempre il Malignani a conquistare la seconda piazza con la Libertas Porcia terza.Il miglior risultato tecnico maschile è didella Sportiamo che domina i 1200 siepi in 3'30"04 (914 punti), 4^ prestazione all time dopo tre nomi illustri come Silli, Molmenti e Caiani e che il giorno dopo si aggiudica anche i 1000 con 2'47"20. Anche Leo Domenis della Trieste Trasporti, appena passato cadetto, è una macchina da guerra piazzando una doppietta 80 in 9"50 (826) e 300 in 36"87 (897) che la dice lunga sulle sue possibilità nel prosieguo della stagione. Molto bene Davide Comarin della Sport Academy Staranzano, vincitore incontrastato dei 100 Hs in 14"03 (877) e secondo sui 300, dietro Domenis, in 37"34 (863). Sempre con la maglia della Sport Academy Morgan Manfrini torna oltre i 6 nel Lungo, 6,14 pari a 809 punti, ma è un po' al di sotto delle sue possibilità nell'Alto con 1,76 (805), ha infatti un PB di 1,84, dove viene preceduto da Marco Stallone del Malignani con 1,78 (826).

Da ricordare ancora il 41"67 (818) di Riccardo Morena dell'Atl.Gorizia sui 300 Hs.



E siamo alle Femmine dove Carlotta De Caro del Malignani non ha problemi sui 300 Hs con 46"68 (936) e sui 300 piani con 42"40 (883). Ci è molto piaciuta anche Teresa Rossi della Trieste Trasporti impostasi sugli 80 Hs in 12"53 (901) e 2^ dietro alla De Caro sui 300 Hs in 46"85 (925). Valentina Lucchese della Libertas Sacile si conferma regina dello sprint vincendo gli 80 in 10"22 (926) si pure di un soffio su Rebecca Rinaldi accreditata dello stesso tempo. Interessante la gara dell'Asta con la Scuola codroipese di Ennio Fabris ad imporsi con le due novità Noemi Music che sale a 3 metri (934) e Camilla Martinelli con 2,50 (807). Sara Razem della Trieste Trasporti fa "solo" 887 punti ma entra nella Top Ten dei 1200 siepi con 4'03"40. Meritano di essere citate ancora la triplista goriziana Lara Pezza con 10,57 di Triplo (809) e le due trecentiste Bortolin di Porcia e Stanissa della Triveneto per i 300 : rispettivamente 43"61 (809) e 43"62 (808). Infine la mezzofondista di Porcia Camilla Miatto con 4'13"54 sui 1200 siepi (801) e 3'11"41 sui 1000 (802).



Domenica prossima si torna in pista con Cadetti e, finalmente, Ragazzi al Meeting "Nereo Svara" organizzato dalla Ginnastica Triestina al Grezar di Trieste. Nereo Svara è stato primatista italiano assoluto dei 110 Hs correndo in 14"0 quattro volte tra il 1960 ed il 1961 e sarà presente alla Manifestazione : ha 86 anni ed è sempre in gamba!



Guarda Tutti i Risultati da Trieste: Campionato Regionale di Società Cadetti/e