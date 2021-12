Ancora Beltrame a Buja

08 Dicembre 2021

Indubbiamente il Prof. Tobia Beltrame della Trieste Atletica, nato a Palmanova e residente a Romans d'Isonzo è un grande delle corse non stadia. Negli ultimi mesi ha corso in 15'19" sui 5 km., 30'15" sui 10 km. e 1h07'21" sulla Maratonina ma stranamente non gareggia in Pista dove potrebbe ottenere ottimi risultati. Ha trionfato anche nei 10 km.di Monte di Buja, nel locale Cross dell'8 Dicembre, precedendo nettamente Francesco Da Via' della Piave Belluno e Matteo Spanu del Malignani che invece i cross li corre solo in preparazione della Pista.

Tra le donne vittoria scontata dell'etiope della Podistica Torino, appartenente alla scuderia di Cesare Ballaben, Asmerawork Bekele Wolkeba che sui 7 km. del percorso ha preceduto Arianna Del Pino, portacolori della Società di casa Atl.Buja, ed Elisa Gullo della Quentin Alpenplus di Belluno.

La gara degli junior è stata appannaggio di Leonardo Fontanot della Trieste Atletica.

Purtroppo un po'per le stringenti norme anti Covid ed un po' per il periodo dell'anno in cui tutti sono nel pieno della preparazione invernale, la partecipazione non è stata numerosa : 40 partenti di cui 36 arrivati negli Uomini, 4 Junior e 15 Donne.



