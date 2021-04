Anche Aviano ha il suo Mini Impianto

Il Presidente Mei presente all'inaugurazione

18 Aprile 2021(In Copertina da sinistra: Massimo Di Giorgio, Kurt Kaschke, Matteo Redolfi, Stefano Mei, Massimo Patriarca, Gerardo Vaiani Lisi, Marzia Gazzetta e Lucio Poletto )Alla fine Matteo Redolfi ce l'ha fatta:ed è il coronamento di quanto l' Atletica Aviano ha saputo produrre negli ultimi anni. L'inaugurazione ha assunto i connotati di un autentico evento con un parterre de rois che poche volte è dato vedere. Tra le Autorità Politiche presenti, oltre naturalmente al Sindaco Ilario De Marco Zompit con la sua Giunta, i due Parlamentari Locali Sen. Luca Ciriani ed On. Massimiliano Panizzut, lAssessore Regionale allo Sport Tiziana Gibelli con diversi Consiglieri Regionali ed il Prof. Roberto Belcari Coordinatore Regionale dell' Educazione Fisica e Sportiva del MIUR . Tra le Autorità Sportive spiccano il, il, entrambi grandi Campioni del passato rispettivamente nel Mezzondo e nel Salto in Alto, molto festeggiati dai ragazzi presenti, il Vicepresidente Regionale Lucio Poletto ed il Presidente Provinciale di Udine Massimo Patriarca. Graditi ospiti il tedesco della Renania Kurt Kaschke, Presidente Della European Master Athletics (EMA), con uno dei suoi Vicepresidenti il toscano Gerardo Vaiani Lisi, diretti a Tramonti di Sotto per il Test Event dei Campionati Europei Master di Corsa in Montagna, che, notizia in anteprima, sono stati spostati al 18 e 19 settembre. Rimpatriata anche per Marzia Gazzetta che dopo 31 anni ancora detiene il Record Regionale Assoluto dei 1500 con 4'13"48.La nuova pista prevede un anello di 200 metri a 4 corsie con un rettilineo di 80 a 6 corsie, oltre alle pedane dei salti in estensione, del salto in Alto, del Peso e del Vortex.

Certo le gare nelle piste da 200 metri non possono essere omologate ma è fondamentale che gli Atleti locali abbiano una loro casa in cui allenarsi, per non parlare degli alunni delle Scuole.



Dopo il taglio del nastro è andato anche in scena un Meeting dove vanno citati nei Cadetti l' 1'34"14 sui 600 (3 giri) di Thomas Cafagna (Sportiamo Trieste), il 5,83 di Lungo di Alessandro Del Sant (Libertas Sacile), il 12,79 di Peso di Alessandro Sturman (Trieste Trasporti), un discreto 80 femminile con Rebecca Rinaldi (Atl. Brugnera) e Valentina Lucchese (Lib, Sacile) accreditate rispettivamente di 10"41 e 10"52, la conferma di Sara Razem (Trieste Trasporti) nel mezzofondo (600 in 1'44"57) ed il 10,44 di Vanessa Ros (Lib.Sanvitese) nel Peso.



Nel Settore Assoluto 9"21 sugli 80 di Matteo Bozza (Atl. Brugnera), 13,96 di Peso per l'Allievo Giovanni Sordi (Atl. Brugnera), 5,56 di Anna Costella (Atl. Brugnera) nel Lungo e 10"12 sugli 80 di Aurora Zanchetta (Atl. Brugnera).



Ancora un BRAVO alla Presidente dell'Atletica Aviano Maura Perin ed a Matteo Redolfi factotum della Società, che sono madre e figlio, per come hanno saputo organizzare un evento che rimarrà memorabile per la loro città.



