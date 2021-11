Addio a Pino Nicolazzi

28 Novembre 2021

I più giovani non lo conoscevano perché da tempo le condizioni di salute non gli consentivano di venire in campo dove aveva trascorso un' ampia fetta della sua vita, ma Giuseppe "Pino" Nicolazzi è stata una figura storica dell'Atletica Regionale in generale e della Marcia in particolare. Fondatore e primo Presidente dell' ACT Trieste, ora Trieste Trasporti, Responsabile Regionale della Marcia, posto attualmente occupato dal suo allievo Diego Cafagna, ed infaticabile animatore dell'Atletica giovanile triestina. Era nato a Trieste il 7 agosto 1935 e si è spento sabato 27 novembre, all'età di 86 anni, dopo essersi sentito male la sera prima. L'elenco dei suoi Atleti è infinito a cominciare dal già citato Diego Cafagna che poi con la maglia dei Carabinieri ha raggiunto anche i Giochi Olimpici, ed a proseguire con Claudio Giancotti, Raffaele Rinaldi, Elena Verzegnassi, che ancora detiene il Record Regionale Assoluto dei 5.000 Marcia ed Elisa Raia, ancora in attività: e sono solo i nomi più noti. Ma non solo Marcia nella sua carriera se pensiamo che la grande velocista muggesana Micaela Ardessi era una sua scoperta.

Alla moglie ed alle due figlie, entrambe medici, le più sentite condoglianze di tutta l'Atletica del Friuli Venezia Giulia. I funerali si svolgeranno Giovedì 2 dicembre alle ore 9.30 dalla Cappella del Cimitero di Sant'Anna a Trieste.

Ciao Pino, non ti dimenticheremo!