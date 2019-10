Formia, formazione per oltre 100 prof

Nel weekend la terza annualità del corso di aggiornamento su metodologia, tecnica e didattica dell’atletica ideato dall’Ufficio Promozione FIDAL e rivolto agli insegnanti

25 Ottobre 2019

Formare i docenti e trasmettere competenze sempre più qualificate, utili nel contesto scolastico ed extra-scolastico: è l’obiettivo della terza annualità del Corso di aggiornamento sulla metodologia, tecnica e didattica dell'atletica leggera iniziata venerdì 25 ottobre al Centro di Preparazione Olimpica di Formia (Latina). Relatori autorevoli e tanta attività pratica: il weekend si inserisce nel percorso formativo che l’Ufficio Promozione FIDAL ha sviluppato nel triennio 2017-2020 e che fino a domenica 27 ottobre coinvolgerà più di 110 insegnanti, punta dell’iceberg di un movimento che dal 2017 ad oggi ha visto avvicinarsi alla proposta formativa federale oltre 500 docenti di ogni parte d’Italia.

IL PROGETTO - A partire da aprile 2017 il Centro Studi e l’Ufficio Promozione FIDAL hanno avviato una riflessione sulle azioni da intraprendere per promuovere e qualificare la pratica dell'atletica leggera nella scuola italiana. Un primo e fondamentale passo è stato fatto verso i docenti di scienze motorie delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per i quali si è ritenuto opportuno avviare un progetto pluriennale di aggiornamento, veicolandolo attraverso la piattaforma MIUR Sofia e prevedendo l’utilizzo del “Bonus Docenti”. Sulla scorta di queste riflessioni è stato progettato e realizzato il corso di aggiornamento su “Tecnica didattica e metodologia dell’atletica leggera in ambito scolastico”.

AGGIORNAMENTO CONTINUO - I docenti che hanno partecipato alle prime attività di aggiornamento (novembre 2017), oltre che esprimere valutazioni più che positive sull’esperienza fatta, hanno dichiarato di volersi continuare ad aggiornare per non rendere episodici i contributi ricevuti. L’Ufficio Promozione FIDAL ha quindi ideato una seconda annualità che, in coerenza con quanto realizzato nella prima potesse dare nuovi spunti di aggiornamento sui temi della conoscenza, promozione e pratica dell’atletica leggera in ambito scolastico. La risposta in termini di partecipazione ha permesso di realizzare questi nuovi corsi, seguiti ora da una terza sessione di aggiornamento.

BARI - Il 23 e 24 ottobre a Bari, nella stupenda cornice del Cus, si è svolto un nuovo corso di prima annualità riservato ai docenti della Puglia. L’iniziativa è stata realizzata con il supporto del coordinatore di educazione fisica regionale MIUR Lella Montrone e la collaborazione del Comitato Regionale FIDAL Puglia. È uno degli ulteriori percorsi offerti in considerazione della forte domanda di aggiornamento.

