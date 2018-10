Formazione Dirigenti: progetto al via

Il 27 ottobre a Roma il primo incontro dedicato ai dirigenti di società e delle strutture del territorio

25 Ottobre 2018

Sabato 27 ottobre prende il via, con il Lazio, il progetto “Formazione Dirigenti” della FIDAL, così come deciso dal Consiglio Federale di settembre. Partendo dalla considerazione che il mondo sportivo ha sempre più bisogno di operatori con competenze “amplificate”, anche su più aree, la Federazione propone ai dirigenti di società e alle strutture del territorio, un percorso di aggiornamento e formazione specifico.

Nei “seminari”, che per questo fine anno vedranno coinvolte le regioni Lazio, Puglia il 24 novembre e Veneto il 1° dicembre, si svilupperanno temi come:

- lo sport oggi e i bisogni della società e delle società sportive: verrà illustrato il valore sociale dello sport e portati dei “Case Histories” di successo.

- una road map per crescere, con la proposta di “modelli” vincenti di gestione societaria: dalla mappatura di oltre 300 questionari pervenuti dalle società FIDAL, si presenteranno vari modelli di gestione affinchè i dirigenti possano comprendere quello più adatto per la loro realtà;

- strategie di marketing e comunicazione: verrà analizzato il ruolo del marketing nello sviluppo delle società, nonché quello strategico della comunicazione anche attraverso i nuovi “mezzi”, come l’online e offline.

Il percorso continuerà in tutte le altre regioni nel corso del 2019.

ROMA, 27 OTTOBRE - Il primo appuntamento con il progetto "Formazione Dirigenti" è in programma nella Sala Conferenze del Centro Sportivo Olimpico Esercito (Palazzina CONI, via degli Arditi 1, Roma). Titolo del convegno è "Una road map per crescere: modelli di sviluppo per le società sportive”. La presenza va confermata all’indirizzo mail segreteria.presidenza@fidallazio.it. A questo LINK è invece possibile consultare il programma completo della giornata.

