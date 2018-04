Folorunso sfiora la MPI U23 dei 150

A Savona l’azzurra con 17.78 rimane ad appena cinque centesimi dal limite nazionale di categoria

28 Aprile 2018

Di nuovo in pista Ayomide Folorunso, impegnata oggi in un test agonistico sui 150 metri a Savona. La 21enne delle Fiamme Oro corre la distanza in 17.78 (vento +0.7), a soli cinque centesimi dalla migliore prestazione italiana promesse realizzata nel 2007 da Chiara Gervasi con 17.73. Era la seconda gara della stagione all’aperto per la campionessa europea under 23 dei 400 ostacoli, che nel 2017 ha vinto anche le Universiadi, dopo l’esordio di una settimana fa con la MPI di categoria sui 300hs con 39.03 a La Spezia mancando di un soffio quella assoluta di 39.00. Stavolta quindi una prova di velocità pura in cui la giovane emiliana si lascia alle spalle la ventenne toscana Alessia Niotta (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), seconda in 17.95, e la 18enne compagna di club e di allenamento Desola Oki (Fiamme Oro), che finisce terza con 18.35 nei Campionati regionali universitari open - 4° Trofeo Roberto Benvenuti. Quest’anno la vulcanica “Ayo” ha già indossato la maglia azzurra ai Mondiali indoor di Birmingham, dove ha raggiunto la finale della 4x400 con il quinto posto a tempo di record italiano in 3:31.55, mentre nel 2016 era nella staffetta del primato nazionale all’aperto di 3:25.16 alle Olimpiadi di Rio.

l.c.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it