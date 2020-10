Fiona, Tamberi, Crippa: è Festival dello Sport

Le storie e i personaggi dell’atletica nell’evento Gazzetta del weekend, in diretta streaming. Sara Simeoni all’incontro inaugurale con il ministro Spadafora

08 Ottobre 2020

Tanta atletica, anche quest’anno, nel ricco programma del Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing. Tre giorni non-stop, con oltre 60 eventi e oltre 100 ospiti: all’incontro inaugurale “La nostra Olimpiade” di venerdì mattina alle ore 11 con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, il presidente del CONI Giovanni Malagò e del CIP Luca Pancalli, insieme al presidente di Rcs Urbano Cairo e al direttore della Gazzetta Stefano Barigelli, parteciperà la campionessa olimpica del salto in alto di Mosca 1980 Sara Simeoni, leggenda dell’atletica e dello sport, in compagnia di altri portabandiera della nostra storia olimpica.

Venerdì alle 17.30 è il momento del racconto di una leggenda azzurra: “Fiona May, un salto infinito” è il titolo del panel che vedrà protagonista la due volte campionessa del mondo del salto in lungo e primatista italiana, in un viaggio che ripercorre la sua carriera sportiva ma anche il lato più umano. Sabato alle 15 in primo piano c’è il salto in alto con il confronto che si preannuncia frizzante tra il cubano primatista del mondo Javier Sotomayor e il recordman azzurro Gianmarco Tamberi, in un faccia a faccia dal titolo “L’asticella più alta”. E domenica alle ore 20.30 spazio a Yeman Crippa, primatista italiano dei 3000, dei 5000 e dei 10000 metri: “La gazzella tricolore” è l’evento dedicato al trentino che nelle ultime due stagioni ha spostato i confini del mezzofondo azzurro. I tre eventi saranno a cura di Andrea Buongiovanni, firma dell’atletica sulla Gazzetta dello Sport, e come l’intera rassegna potranno essere seguiti in diretta streaming su ilfestivaldellosport.it e gazzetta.it.

