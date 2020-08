Fabbri a Udine prima della Svezia

Sabato in gara al Memorial Todaro in Friuli. Di nuovo in pedana Fantini nel martello e Bertolini nel giavellotto

04 Agosto 2020

Si aggiunge un’altra data nell’agenda di Leonardo Fabbri. Il primatista italiano indoor del peso gareggerà sabato a Udine in occasione del 37° Memorial Todaro, organizzato dall'Atletica Malignani Libertas. L’azzurro dell’Aeronautica, vicecampione d’Europa under 23 e primo escluso dalla finale mondiale di Doha, è abituato a gareggiare spesso e dopo il 20,68 di sabato scorso a Trieste punta di nuovo ai ventuno metri, che quest’anno ha oltrepassato in sei gare, con l’acuto del 21,59 di Stoccolma. Il lanciatore allenato da Paolo Dal Soglio volerà poi in Svezia, a Sollentuna, per la prima trasferta internazionale d’estate, in programma lunedì, due giorni dopo. E nel suo calendario c’è pure un altro viaggio a Bydgoszcz, in Polonia, il 19 agosto. Da seguire anche i progressi dell’italo-sudafricano Zane Weir (Enterprise Sport & Service) che avanza verso i venti metri, forte del 19,56 di Trieste.

Tra gli iscritti del meeting friulano c’è un’altra lanciatrice che si è messa in evidenza nelle ultime settimane: è Sara Fantini (Carabinieri) capace per due volte, negli ultimi due weekend, di superare i settanta metri nel martello. Il bronzo europeo under 23 ha lanciato prima a 70,56 e poi a 70,63. Lanci, dunque, come piatto forte della riunione. “Questa 37esima edizione vuole mantenere vivo il ricordo di Paolo Todaro, prematuramente scomparso a 17 anni in un incidente stradale - scrivono gli organizzatori - giavellottista dal braccio possente, che si impegnava al massimo nel tentativo di riscattarsi da una vita che gli aveva riservato privazioni e sofferenze”. Sarà ricordato con una gara, la sua gara, quella del lancio del giavellotto, in cui farà da testimonial il primatista italiano Carlo Sonego: una sfida che vedrà la presenza di Roberto Bertolini (Fiamme Oro) che a Castiglione della Pescaia ha sfiorato gli ottanta metri con 79,78. Con lui lo sloveno Matija Kranjc e lo junior Michele Fina (Brugnera Friulintagli). Annunciata anche l’azzurrina Federica Botter (Brugnera Friulintagli) nel giavellotto femminile.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it