FIDAL Trentino: premi a Paissan e Mattevi

A Rovereto la cerimonia che celebra la ricca stagione 2019: atleti dell'anno l'oro europeo under 20 dei 100 metri e la campionessa mondiale U20 di corsa in montagna

01 Febbraio 2020

Il 2019 è stato l'anno dei record per l'atletica trentina. Su ogni fronte, in ogni categoria, ad ogni livello: dodici mesi di successi che hanno reso di dimensioni storiche il bottino conquistato dagli atleti locali. Oltre Yeman Crippa e Nadia Battocletti c'è tanto altro: i risultati sono stati celebrati nella serata di ieri, nella suggestiva e nobile cornice del Teatro Riccardo Zandonai di Rovereto (Trento), messo gentilmente a disposizione dal sindaco Francesco Valduga, prezioso ospite della serata insieme agli assessori Mario Bortot e Giuseppe Graziola, accolti dal presidente di FIDAL Trentino Fulvio Viesi, che ha voluto ricordare come "l’atletica trentina abbia saputo superarsi, per vivere un anno ancora più glorioso del precedente, ancora più ricco di successi e di grandi momenti. Successi figli dell’impegno di tutti coloro che vanno a comporre il nostro movimento ed è per questo che mi piace sottolineare ancora una volta l’importanza di ciascuno nel far sì che un anno possa essere ancora più vincente del precedente. È stato un anno indimenticabile ma sono convinto che il futuro potrà esserlo ancor più. E non posso che rivolgere un sentito grazie a tutti: organizzatori, dirigenti, tecnici, giudici di gara, atleti, sostenitori, sponsor, istituzioni. Tutto questo è merito di tutti noi".

Toccante e sentito il messaggio inviato dal presidente federale Alfio Giomi che ha colpito l'intera platea. Partecipe alla cerimonia anche Berta Fontana, componente della Giunta del CONI Trentino, oltre al presidente di Aquila Basket, Luigi Longhi, che ha voluto testimoniare la vicinanza e l'ammirazione della principale società della palla a spicchi regionale per l'atletica trentina, oltre ai rappresentanti degli sponsor che sostengono il Comitato FIDAL Trentino, dalle Casse Rurali Trentine a Dolomiti Energia, dal Gruppo GPI ed Itas Assicurazioni, da Molinari Sport a GtAuto passando per i sempre preziosi fornitori di "Al Regalin" e Trofei Ronchi.

E poi via nel vivo della ricca premiazione, partendo dal settore giovanile con il Grand Prix su pista fino alle numerose affermazioni a livello nazionale dei cadetti, per proseguire con gli altri due circuiti provinciali, il GP di Cross GtAuto e la GPI Trentino League che hanno aperto le porte alla disamina delle innumerevoli medaglie degli evergreen delle categorie master.

Trentino dominante anche nella corsa in montagna, con Cesare Maestri vicecampione mondiale, Angela Mattevi (Atletica Valle di Cembra) campionessa mondiale under 20, compreso l'acuto tricolore nel chilometro verticale per il solandro Davide Magnini (Atletica Valli di Non e Sole), presente alla cerimonia nonostante sia nel pieno della stagione agonistica nello skialp.

Per ritornare quindi in pista, pioggia di medaglie tricolori e grandi successi internazionali, tanto agli Europei under 20 di Boras con il trionfo di Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team) nei 100 metri, il bronzo di Elisa Ducoli (Us Quercia Trentingrana) nei 3000 metri e l'argento dello stesso Paissan e di Lorenzo Ianes (Atletica Trento) nella staffetta 4x100, le plurime presenze in azzurro di Isabel Mattuzzi che prima dell'arruolamento in Fiamme Gialle ha condotto l'Us Quercia Trentingrana al titolo italiano assoluto nei 3000 siepi e nei 10.000 metri e ai record trentini nei 5000 e 10.000 metri. Chiusura infine con i premi più prestigiosi, il Memorial intitolato al ricordo del compianto Edo Benedetti che ha premiato la capacità di Cesare Maestri di abbinare eccezionali risultati agonistici all'impegno professionale di ingegnere energetico e quindi all'incoronazione degli atleti dell'anno. Di seguito i vincitori.

Cadetti: Nancy Demattè (Atletica Trento) e Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana)

Allievi: Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) e Massimiliano Berti (Atletica Valchiese)

Juniores: Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana) e Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole)

Assoluti: Angela Mattevi (Atletica Valle di Cembra) e Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team)

Paissan ha voluto partecipare tramite un videomessaggio dagli Stati Uniti mentre è nel pieno delle prime settimane di ambientamento nella nuova realtà dell'Università del Nebraska. Tutti i risultati e i nominativi dei protagonisti di un 2019 da record sono racchiusi e raccontati nelle pagine della pubblicazione "2019 - Un Anno di Atletica Trentina" presentato durante la serata e disponibile per il download.



- Festa dell'Atletica - Tutti i premiati



