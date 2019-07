EuroMaster, iscrizioni fino al 3 agosto

Prorogata la data di scadenza per la prenotazione dei pettorali. L'evento continentale "over 35" è in calendario a Jesolo, Caorle ed Eraclea dal 5 al 15 settembre

31 Luglio 2019

Il comitato organizzatore dei Campionati Europei Master che si terranno dal 5 al 15 settembre a Jesolo, Caorle ed Eraclea (Venezia) ha deciso di prorogare di tre giorni la chiusura delle iscrizioni, inizialmente prevista per oggi, mercoledì 31 luglio. Sarà possibile prenotare il pettorale per la rassegna continentale in Veneto fino a sabato 3 agosto. Le iscrizioni a tutte le gare dei Campionati Europei Master avvengono attraverso il sito ufficiale dell’evento, all’indirizzo emac2019.fidalservizi.it.

59 NAZIONI - Nel frattempo, continua a crescere il numero dei Paesi che saranno rappresentati: le nazioni europee aderenti all’EMA, l’European Master Athletics, che con i loro atleti hanno già aderito alla manifestazione sono ben 43. A queste vanno aggiunti 16 Paesi non europei - dalla Giamaica a Hong Kong, dal Sudafrica agli Stati Uniti, dall’Egitto all’India – i cui atleti approfitteranno del carattere “open” della rassegna, partecipando alle gare senza però ovviamente poter concorrere per i titoli. Il totale delle nazioni pronte a schierarsi al via dell’evento sale così a 59, un numero da record.



LE ALTRE GARE - Continueranno a rimanere aperte le iscrizioni per il Nordic Walking Challenge, in programma l’8 settembre a Caorle, una novità assoluta dedicata agli appassionati della “camminata nordica”, e per le due gare di corsa, la mezza maratona e i 10 chilometri, che si svolgeranno il 15 settembre a Jesolo, con partenza da Piazza Milano.



