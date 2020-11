EuroMaster, 10 medaglie azzurre a Madeira

A Funchal (Portogallo) gli atleti italiani conquistano 5 ori, 4 argenti e 1 bronzo nella rassegna continentale “over 35” non stadia con gare di corsa, marcia su strada e cross

01 Novembre 2020

Non si sono fermati i Campionati Europei Master non stadia a Funchal, in Portogallo. La capitale dell’isola di Madeira ha accolto il primo evento internazionale “over 35” della stagione, con una partecipazione inevitabilmente ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Nelle tre giornate di gare, da giovedì 29 a sabato 31 ottobre, gli atleti italiani sono riusciti a salire 10 volte sul podio: il bilancio è di 5 medaglie d’oro, 4 argenti e 1 bronzo.

Due titoli individuali per il veneto Roberto Piaser (Atl. San Biagio) che ha fatto doppietta nella marcia M70 aggiudicandosi il successo nella 10 km in 1h03:23 e poi anche sui 30 km in 3h34:04. Sempre nel tacco e punta, nella prova più lunga di 30 chilometri, vittoria di Gabriele Caldarelli (Atl. Firenze Marathon) in 3h21:16 tra gli M60. Al femminile è stata la siciliana Anna Maria Famea (Pod. Pattese) a imporsi nella 20 km di marcia per la categoria W50 in 2h30:01 mentre nella mezza maratona la torinese Francesca Rimonda (Vigonechecorre) ha conquistato l’oro della gara W35 con il tempo di 1h34:31.

Nella marcia la squadra M50 è finita due volte seconda con Gianni Siragusa (Toscana Atl. Futura), Franco Venturi Degli Esposti (Us Scanzorosciate) e Roberto Piaser (Atl. San Biagio) nei 10 e anche nei 30 chilometri. Ancora un team, quello M60 della corsa campestre 3x2 km a staffetta, è arrivato all’argento con Giovanni Tracanelli (Atl. San Martino), Stefano Bianconi (Pod. Pontelungo Bologna) e Gianfranco Belluomo (Puntese San Giovanni La Punta). Seconda posizione anche per Anna Maria Famea (Pod. Pattese) in 1h07:23 nei 10 km di marcia W50, invece Franco Venturi Degli Esposti (Us Scanzorosciate) si è messo al collo il bronzo sui 30 chilometri di marcia M60 in 3h34:25. In tutto hanno partecipato 13 atleti italiani. Nel prossimo weekend è attesa un’altra manifestazione continentale a Madeira, per la seconda settimana di fila: i Campionati Europei Master di corsa in montagna e trail a Porto Moniz, nel nord dell’isola, dal 6 all’8 novembre.

l.c.

