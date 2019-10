Epis si migliora nella mezza: 1h11:44 a Valencia

Sui 21,097 chilometri della città spagnola, decimo posto per l'azzurra che firma il record personale. Doppietta etiope con Kejelcha e Teferi, battuta la Hassan.

27 Ottobre 2019

Decimo posto e sensibile progresso cronometrico di Giovanna Epis nella mezza maratona di Valencia. La portacolori dei Carabinieri con il tempo di 1h11:44 ha ritoccato il primato personale stabilito proprio sulle strade della città spagnola nel 2018, ai campionati mondiali dei 21,097 chilometri (1h12:27). Gara sempre a margine delle prime dieci posizioni per la 31enne veneziana, impegnata per il terzo fine settimana consecutivo in gara, con transiti di 16:46 al quinto chilometro (undicesima), di 33:41 al decimo (dodicesima), di 50:47 al quindicesimo (decima), di 1h08:02 al ventesimo (decima). Un altro miglioramento in questa stagione per l'azzurra, che in primavera era scesa a 2h29:11 nella maratona di Rotterdam, mentre ai Mondiali di Doha è stata costretta al ritiro per il caldo.

EPIS: “CI VOLEVA” - “Sono davvero contenta ed era quello che volevo - le parole di Giovanna Epis - perché la delusione dopo Doha era tanta. Mi ero allenata bene, poi ho comunque recuperato sul piano fisico, ma dal punto di vista mentale è stato un macigno. Non era facile tornare in gara e infatti le uscite agonistiche delle scorse settimane mi sono servite per dire, anche a me stessa, che rientravo senza paura. Questa era un’occasione da non perdere. Sono partita un po’ forte ma era la strategia migliore, in una gara con migliaia di atleti al via, altrimenti avrei rischiato di rimanere indietro. Sapevo di valere un tempo sotto l’ora e dodici minuti e posso ancora migliorare. Ma se penso che il mio parziale di oggi al decimo chilometro, fino a un paio di anni fa, era il personale sulla distanza vuol dire che la preparazione svolta con il mio tecnico Giorgio Rondelli è stata sicuramente buona, però c’è ancora tanto da lavorare. La gara di Doha fa male, ma anche un’esperienza così dura può servire per maturare”.

TEFERI BATTE HASSAN - Il tentativo di attacco al record del mondo da parte dell'olandese Sifan Hassan è andato a vuoto: la campionessa iridata di 1500 e 10.000 metri, oltre che primatista europea di mezza maratona, è stata nettamente battuta dall'etiope Senbere Teferi, che alla seconda esperienza sulla distanza ha migliorato ancora il personale vincendo in 1h05:32, terza prestazione mondiale stagionale e dodicesima all-time, precedendo la Hassan, giunta sfinita in 1h05:53. Terza la keniana Joan Chelimo in 1h06:10. Questi i passaggi della Teferi: 15:18, 30:42, 46:15, 1h02:00.

VINCE KEJELCHA - Nella gara maschile della Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, azione decisiva dell'argento mondiale dei 10.000 metri Yomif Kejelcha a poco meno di un chilometro dal traguardo, dopo una gara condotta sempre nelle prime posizioni. Per l'etiope il primo successo sulla distanza dei 21,097 km in 59:06, record personale e quinta prestazione mondiale 2019, seguito dal keniano Bernard Kipkorir Ngeno (59:07), dall'altro etiope Jemal Yimer Mekonnen (59:09) e dal keniano Leonard Barsoton (59:10), tutti al personal best. In chiave italiana, da segnalare il 33esimo posto del 22enne brianzolo Riccardo Mugnosso (Dk Runners Milano) che ha tolto oltre due minuti e mezzo al personale di 1h05:56 fatto l'anno scorso proprio a Valencia, portandolo a 1h03:20.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it