Emilia-Romagna: gli atleti dell'anno

Azzurri protagonisti a Castelfranco Emilia (Modena) nella festa regionale della stagione 2019

08 Dicembre 2019

Per il 2019 è stata Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, a ospitare la Festa dell’Atletica dell’Emilia-Romagna con le premiazioni delle società e degli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione. Al Teatro Dadà, nella zona centrale della cittadina, presenti autorità locali e sportive, dirigenti, atleti, giudici di gara, oltre a tanti sportivi che hanno riempito la sala. Dopo i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Castelfranco Emilia, Leonardo Pastore, sono intervenuti il vicepresidente vicario FIDAL Vincenzo Parrinello, il presidente del Coni Regionale, Umberto Suprani, il presidente FIDAL Emilia-Romagna, Marco Benati, e Paolo Barchi in rappresentanza della BPER che affianca il Comitato Regionale nelle sue iniziative, mentre il fiduciario tecnico Stefano Ruggeri ha presentato e condotto la Festa, chiamando sul palco le società e gli atleti. Tra il pubblico anche Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004. Hanno fatto da intercalare alle premiazioni alcuni video promozionali, inseriti nella campagna “social” della FIDAL Emilia-Romagna, che hanno lo scopo di portare sempre più interesse al movimento, indirizzata soprattutto al reclutamento dei giovani da avviare alla pratica dell’atletica leggera.

Nell’ordine le premiazioni hanno interessato le società, vincitrici o piazzate nei vari campionati di società nazionali e nei principali campionati regionali, e poi gli atleti delle categorie master, assolute, promesse, juniores, allievi, cadetti. Fra gli assoluti, non è voluta mancare a questo appuntamento Raphaela Lukudo, medaglia di bronzo nella staffetta 4x400 agli Europei indoor di Glasgow, che ha svolto tutta la sua carriera giovanile a Modena, invece altri azzurri sono stati impossibilitati a presenziare perché impegnati in raduni o gare anche all’estero. Premiati atleti ora in società militari di fuori regione, come Zaynab Dosso e Andrea Dallavalle, mentre Sara Fantini e Tobia Bocchi sono ancora tesserati in Emilia-Romagna, nei Carabinieri.

Poi i tre allievi campioni italiani, Giovanni Frattini, Emma Casati e Laura Elena Rami, insieme ai cadetti saliti sul podio nella rassegna tricolore di categoria, individuale e per regioni, svolta in ottobre a Forlì con un grande successo organizzativo per l’atletica regionale. Tra i master premiati Alessandro Bianchi e Cristina Sanulli, vincitori di titoli, insieme ad altri atleti della regione, nei Campionati Europei che si sono disputati a settembre in Veneto. Due giavellottisti, l’allievo Giovanni Frattini e la cadetta Genet Galli, sono stati proclamati vincitori del sondaggio proposto su Facebook per gli “atleti dell’anno”, mettendo a confronto 4 atleti maschi e 4 femmine delle varie categorie (compreso un atleta master), con diverse centinaia di votanti.

Assegnati i riconoscimenti per i giudici di gara, alla presenza del fiduciario nazionale GGG, Luca Verrascina. Nel corso dei vari interventi di presentazione della Festa, era stata rimarcata l’importanza di questa figura nell’atletica, sottolineando la necessità di incrementarne il numero, anche se l’Emilia-Romagna è già fra le più attive in questo settore. Le successive premiazioni hanno riguardato i Grand Prix di pista e marcia. Nel Grand Prix su pista BPER, una classifica che intende gratificare non solo il risultato tecnico di eccellenza ma anche la partecipazione e l’impegno degli atleti nel corso della stagione, sono stati premiati i vincitori dei 16 gruppi di specialità allievi e juniores. In quello di Marcia Errea Sport, i primi classificati delle categorie ragazzi e cadetti. Il finale, come di consueto, con tutti i cadetti della regione che hanno fatto parte della rappresentativa ai Campionati italiani di Forlì, premiati tutti insieme con un riconoscimento.

Giorgio Rizzoli (FIDAL Emilia-Romagna)

