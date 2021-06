Un bellissimo Memorial Goldoni - Benetti

Tanti partecipanti, risultati importanti, migliori prestazioni nazionali master al Memorial Goldoni - Benetti.

02 Giugno 2021Un lungo pomeriggio, con gare sempre interessanti (incluse le serie "minori") iniziato con le prime gare alle 14.30 e concluso con l'ultima serie dei 200 metri femminili alle 21.10 ha accompagnato i tanti presenti (oltre 1000 atleti-gara) al Memorial Goldoni - Benetti, che si è svolto oggi a Modena, con organizzazione della Fratellanza 1874 Modena e a ricordo di 2 carissimi amici dell'atletica modenese e regionale.Sono stati tanti risultati di buon livello, incluse 2 m.p.n. master. A livello assoluto il 13.55 dinei 100 hs, subito a inizio riunione ha dato il via ad altre prestazioni importanti praticamente per tutto il meeting, come il 3,80 della juniornell'asta, fino all'ultimo concorso in programma, il salto triplo, vinto con 16,02 da. Nel corso del meeting anche 3 m.p.n. master, di cui 2 di atleti della Fratellanza 1874 Modena:che ha migliorato per l'ennesima volta il record degli 800 metri sf45, portandolo a 2.13.47 eche ha migliorato il record del triplo sm55 con 12,44.Ecco il dettaglio delle gare di oggi.Uomini100 metri: si disputano 20 batterie con 149 atleti sui blocchi di partenza. Nella prima serie prevale(Fratellanza 1874 Modena) in 10.56 (-0,3), che regola lo junior(Atl. Biotekna) con 10.58 e(Assindustria Sport Padova) con 10.62, poi gli emiliani(Self Montanari Gruzza) e(Fratellanza 1874 Modena) con 10.75 per entrambi. In seconda serie 10.67 (+0,8) per l'allievo(Atl. Vicentina) e 10.62 per il gambiano del Cus Parma. In totale sono 19 gli atleti che hanno ottenuto un tempo al di sotto di 11.00. Primato regionale master sm45 per(Fratellanza 1874 Modena) con 11.64 (+1,3).200 metri: c'è un intervallo di alcune ore fra 100 e 200 metri, che è la gara di corsa che conclude il meeting (prima gli uomini, poi le donne). Nella prima fra le 19 serie in programma prevale lo junor(Atl. Biotekna) con il tempo di 21.25, che precede(Atl. Riccardi Milano 1946) e gli emiliani(Virtus Emilsider Bologna) e(Cus Parma), rispettivamente 21.61 e 21.69; in seconda serie si inserisce al 3° posto nella classifica della gara(Quercia Trentingrana) con 21.59 (+0,8).800 metri:(Atl. Imola Sacmi Avis) è incaricato di guidare il gruppo della prima serie e transita ai 400 metri in 53.2; ne beneficia il compagno di clubche chiude con il tempo finale di 1.49.66. Al 2° posto(Atletica Gran Sasso Teramo) con 1.50.85, poi(Quercia Trentingrana) in 1.52.09 e(Fratellanza 1874 Modena) in 1.52.38; al 6° posto Pietro De Santis (Virtus Emilsider Bologna) con 1.53.50. Nella seconda serie lo junior(Corradini Rubiera) con un ottimo finale migliora il personale di oltre 2 secondi con 1.53.85, davanti a(Atl. Imola Sacmi Avis) con 1.54.23 (p.b. migliorato di 25/100) e a(Delta Sassuolo) con 1.54.31; in questa serie si migliora anche l'allievo(Atl. Reggio) con 1.55.18. Nelle altre serie anche le prestazoni dei master sm45(Fratellanza 1874 Modena) con 2.04.53 e sm50(Atl. Santamonica Misano) con 2.05.41.Siepi: nei 2000 siepi allievi bella prestazione di(Quercia Trentingrana) che vince con largo margine in 6.00.94. Nei 3000 siepi 1° posto per(Expandia Atl. Insieme Verona) in 9.14.54, davanti allo junior(Fratellanza 1874 Modena) in 9.30.35 (primato personale) e ad(Avis Barletta) in 9.42.87; al 4° posto(Atl. Imola Sacmi Avis) che scende per la prima volta sotto i 10 minuti con 9.49.85.110 hs: fra gli assoluti vince la gara(Atletica Firenze Marathon) in 14.26 (0,0), davanti al cubano della Fratellanzacon 14.73 e a Matteo Orsatti (Cus Parma) con 15.33. Nella serie juniores successo per(Pontevecchio Bologna) con 14.78 (-1,4); nella serie allievi 15.14 (+0,9) per(Atl. Piacenza).Alto: vince(Carabinieri) con 2,13, poi lo junior(Athletic Club 96 Alperia) con 2,03,(Trevisatletica) con 1,95, lo junior Andrea Copelli (Atletica Guastalla Reggiolo) con 1,91.Triplo: vince(Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi) con 16,02 (+0,2), davanti a(Academy Ravenna Athletics) con 15,60 (+0,1), a(Atletica Firenze Marathon) con 15,45 (+0,3) e allo junior(Pontevecchio Bologna) con 15,33 (+1,4), con un sontuso progresso di 63 cm e una prestazione che si inserisce al 7° posto nella all time regionale under 20.Peso: vince(Uisp Atl. Siena) con 12,25, che precede(La Patria 1870 Carpi) con 11,47 e(U.A.E.R.) con 11,01. Nel peso juniores kg 6 prevale(Carabinieri) con 13,35 su(Self Montanari Gruzza) con 13,01; nel peso allievi kg 5 14,02 per(Pontevecchio Bologna).Donne100 metri: vince(Aeronautica) in 11.65 (+1,4), davanti a(Assindustria Sport) 11.67 e a(Fiamme Azzurre) 11.82; al 4° posto la modenese(Atl. Riviera del Brenta) con 11.85, poi(Fratellanza 1874 Modena), prima fra le tesserate in regione, con 12.05. In seconda serie 11.98 (+0,1) per l'allieva(Assindustria Sport Padova).200 metri: 1° posto per la junior(Bracco Atletica) in 24.23, su(Atl. BS '50 Metallurg. S. Marco) in 24.31 e(Atl. Riviera del Brenta) in 24.65. Prima fra le emiliane(Fratellanza 1874 Modena) in 24.90.800 metri: sono la juniore la master sf45, entrambe della Fratellanza, a guidare il gruppo, anche alternandosi al comando, dopo un passaggio veloce di 1.04.3 ai 400 metri. Nel finale rinviene però molto veloce l'allieva(Pol. Tethys Chiet) che vince in 2.11.96. Al 2° posto Francesca Vercalli con 2.12.90, a 2/100 dal personale, poi la junior(Cus Pisa) con 2.13.31. Lucia Teresa Pollina termina al 4° posto con 2.13.47 e sigla l'ennesimo record nazionale master con 2.13.47, migliorando il precedente già suo con 2.13.89 (Imola 23 maggio scorso).Siepi: nei 2000 siepi allieve prevale rimontando in volata(Avis Macerata) in 7.55.03 davanti a(Expandia Atl. Insieme Verona) in 7.55.60. Nei 3000 siepi 11.49.54 (primato personale) per la junior(Atl. Lugo), poi 12.05.42 per(Fratellanza 1874 Modena) e 12.14.73 per(Atl. Lugo).100 hs: si migliora ancora(Atletica Guastalla Reggiolo) con 13.55 (-0,1), limando altri 5/100 al recente p.b. realizzato a Padova; precede(Atl. Vicentina) con 13.73 e(Bracco Atletica) con 13.89. Nelle serie allieve la più veloce è(Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) con 14.33 (0,0).Asta: la junior(Fratellanza 1874 Modena) si porta a 3,80, migliorando di 5 cm il primato personale che aveva realizzato il 23 maggio scorso a Imola e si porta al 4° posto della graduatoria regionale all time juniores, dopo 3,95 di Giorgia Benecchi (2008), 3,90 di Pamela Azzolini (2001) e 3,85 di Lucrezia Lavelli (2018). Al 2° e 3° posto con 3,40 si piazzano le allieve sue compagne di squadraLungo: le 65 atlete presenti vengono suddivise in 4 gruppi. Le misure migliori sono per la junior(Cus Parma) con 5,79 (-0,2),(Toscana Atl. Empoli Nissan) con 5,78 (-0,1) e(Francesco Francia) con 5,70 (+0,2). In questa gara(Atl. Ambrosiana) ha realizzato la m.p.n. sf55 con 4,59 (+0,6).Peso: con i 4 kg doppietta delle atlete della Fratellanza, con12,07 e la junior11,87; al 3° posto(Pistoiatletica 1983) con 10,80. Fra le allieve con i 3 kg 1° posto per(Self Montanari Gruzza) con 13,87.Martello: successo di(Atl. BS '50 Metallurg. S. Marco) con 49,87, che precede(Atl. Rigoletto) con 47,21 e la juniorEndas Cesena) con 41,83. Nelle allieve 3 kg 1° posto e primato personale per(Atl. Estense) con 53,23 e un altro lancio a 52,65 oltre il suo precedente limite; seguono(Nuova Polisport. A. Consolini) con 45,21,(Atl. Lugo) con 44,68,(Atl. Lugo) con 42,67.Giorgio Rizzoli