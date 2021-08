Ultimi risultati di atleti della Emilia Romagna

Ancora altri risultati di fine luglio e inizio agosto

05 Agosto 2021Mentre il numero di risultati degli atleti della regione Emilia Romagna ha raggiunto quota di 28481, segnaliamo qualche altro risultato non ancora segnalato riguardo gare di atleti emiliani a fine luglio fuori regione.in questa classica gara internazionale su strada di 11,273 km che si è svolta in Sicilia, si piazzano dal 4° al 6° posto 3 atleti di Casone Noceto: nell'ordine. La gara è stata vinta dal keniano Mark Owon Lumuket. Risultati 12.34 (-0,1) nei 100 metri per il master sm40 della Fratellanza,1° posto con 10.67 (+0,2), a 1/100 dal suo miglior tempo stagionale, per(Fratellanza 1874 Modena) in questo meeting nel Cantn Ticino. Risultati 1° posto nei 3000 metri con 9.44.8 per, tesserato per Atl. Imola Sacmi Avis. Risultati l'allieva(Cus Parma) arriva a 1,70 nell'alto, preceduta in classifica da un'atleta seniores. Nel triplo 11,32 (+1,0) per l'altra allieva(Cus Parma), a 8 cm dal primato personale. Risultati Giorgio Rizzoli