Super 5000 a Fiorano vinto da Ricciardi

Gare di 800 e 5000 a Fiorano. Pioggia di primati personali nei 5000 metri maschili.

24 Giugno 2021Nella seconda serata del Challenge di Fiorano, manifestazione organizzata da Modena Runners, le gare sono state 800 e 5000 metri, maschili e femminili.E' proprio nella gara di chiusura, i 5000 metri maschili, quella che ha riservato i risultati più interessanti, per la serie di primati personali realizzati da alcuni atleti della Emilia Romagna.La prima serie è stata vinta da(Atl. Imola Sacmi Avis) che, quasi beffato nei 1500 metri in cui ha sfiorato il minimo A per i Campionati Italiani Assoluti e in possesso dei requisiti di campione regionale e dell'ottenimento del minimo B, ma solo successivamente alla vittoria nei Campionati Regionali, oggi si è presa una bella soddisfazione vincendo la gara e demolendo il primato personale: 14.34.09 il suo tempo, che migliora il 14.52.85 realizzato il 23 maggio a Imola e con parziali al km che portano a un 8'40" dai 2000 ai 5000 e un ultimo km in 2'47" circa. Alle sue spalle nell'ordine(Delta Sassuolo), primo 5000 in carriera, chiuso in 14.38.52,(Fratellanza 1874 Modena) 14.40.68, pure al debutto nei 5000, lo junior(US Sangiorgese) 14.41.35, vicino al personale di 14.40.92,(Corradini Rubiera) 14.49.67 (precedente primato personale 14.58.90), lo junior(Fratellanza 1874 Modena) 14.55.48, al debutto nei 5000, l'altro junior(Atl. Imola Sacmi Avis) 14.59.33 (ex 15.19.52).Negli 800 metri maschili successo dello junior(Fratellanza 1874 Modena) in 1.54.95, davanti all'allievo(G.A. Bassano) in 1.55.91.Negli 800 metri femminili vittoria dell'allieva(Fratellanza 1874 Modena) in 2.15.25, davanti a(Toscana Atl. Empoli Nissan) in 2.15.53 e alla master sf40(Corradini Rubiera) in 2.16.54. In seconda serie 2.23.76 per l'altra master sf45(Fratellanza 1874 Modena).Nei 5000 metri femminili, solo atlete master in gara, successo per, sf45 del Cus Ferrara, in 20.09.64.Giorgio Rizzoli