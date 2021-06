Sabato 5 giugno il Festival BPER a Modena per i master

Manifestazione interamente dedicata ai master sabato 5 giugno a Modena.

04 Giugno 2021E' in programma sabato 5 giugno a Modena il Festival BPER, manifesazione per il settore master organizzata dalla Fratellanza 1874 Modena.Si tratta in pratica del ripristino della manifestazione che era denominata Trofeo Regionale Master, proposta dalla Fidal Emilia Romagna negli ultimi anni, a parte lo scorso anno per gli evidenti problemi derivanti dalla pandemia che hanno portato nel 2020 a un'attività ridotta e senza (quasi) competizioni a livello societario.La finalità di questa manifestazione è di portare alle gare su pista altri master oltre a quelli che di solito competono già nelle gare su pista, mirando soprattutto a una classifica di società che considera i punteggi di tutti gli atleti presenti nelle gare disputate (massimo 2 per atleta), senza quindi considerare, come avviene per le solite classifiche di società, solo il punteggio migliore di un atleta per specialità. E' evidente quindi che viene incentivata una partecipazione più di massa, anche se in pratica si attivano soprattutto le solite società che svolgono attività su pista.La novità di questa edizione, denominata Festival BPER, è la partecipazione anche di atleti e società fuori regione, che concorreranno alla classifiche di società (mentre il contributo previsto dai regolarmenti del C.R.E.R. è previsto per le sole società della regione).Al Festival BPER sono iscritti 320 atleti per 463 atleti-gara, con una nutrita rappresentanza anche di fuori regione; sono presenti infatti atleti di società delle Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, oltre a un'atleta francese.Tra gli iscritti alcuni tra i più noti master della regione, come. Da fuori regione vari master campioni o detentori di record nazionali come, ecc..Giorgio Rizzoli