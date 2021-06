Risultati vari 17-20 giugno

Il report di risultati fuori regione della scorsa settimana di atleti della Emilia Romagna.

28 Giugno 2021Decine di risultati in Italia e all'estero nel fine settimana da giovedì 17 a domenica 20 giugno, da parte di atleti della nostra regione, che non avevamo ancora segnalato.per(Virtus Emilsider Bologna) 10.84 (-1,1) in finale e 10.87 (+0,2) in batteria nei 100 metri; nei 400 metri 47.66 per(Fratellanza 1874 Modena) e 55.16 per(Cus Parma), che migliora di oltre 1 secondo il primato personale che risaliva al 2018; negli 800 metri 1.50.04 per(Atl. Imola Sacmi Avis); nei 3000 metri 8.15.06 per(Atl. Casone Noceto); nell'asta 3,70 per la junior(Fratellanza 1874 Modena); nel disco 48,06 per; nel giavellotto 64,50 per(Cus Parma), nei 100 hs(Carabinieri) 13.53 (+1,3) in batteria e 13.56 (-0,5) in finale. Risultati 13,80 (+0,2) nel triplo per, che va oltre i 13,60 in altre 3 prove: 13,69 (+0,4), 13,68(+2,0), 13,64 (+0,7).2 gare per(Atl. Imola Sacmi Avis): 11.75 nei 100 e 15.64 (-1,0) nei 110 hs.tra i parecchi atleti romagnoli in gara, i migliori risultati sono nei salti: nell'alto con l'allievo(Virtus Emilsider Bologna) con 1,75 e la junior(Francesco Francia) con 1,60. Nel lungo 6,64 (0,0) per(Edera Forlì), 6,38 (0,0) per lo junior(Atl. Santamonica Misano) e 6,35 (0,0) per il master sm40(Olimpia Amatori Rimini). Risultati 11.25 (-1,0) nei 100 metri per lo junior(Centro Atl. Copparo); nell'alto 1,78 per la junior(Carabinieri); 16.43.54 nella marcia 3000 metri per la cadetta(Atl. Imola Sacmi Avis). Risultati 27.00 (+0,5) nei 200 metri per la master sf40(Endas Cesena). Risultati 1,73 nell'alto per(Fratellanza 1874 Modena). Risultati 3.58.89 nei 1500 metri per(Circolo Minerva) e in altra serie 4.14.33 per il suo compagno di club, l'allievo. Nel martello 5 kg allievi 52,00 per(Atl. Piacenza). Risultati atleti della Amicizia Caorso in gara a questo meeting, fra cui, categoria sf50, che corre 1 miglio in 6.59.72. Risultati 1,83 nell'alto per il master sm55(Olimpia Amatori Rimini).unica emiliana in gara in questa 10 km su strada,, sf45 di Passo Capponi, che ha corso la distanza in 51.10.57.10 nei 400 per Nicola Belmonte, sm40 di Modena Runners Club. Risultati 1.02.21 (primato personale) nei 400 hs per(Olimpus San Marino).3 allieve della Self Montanari Gruzza in gara nell'eptathlon, con 1° posto percon 4253 punti con 15.65 (-0,7) nei 100 hs, 1,45 nell'alto, 10,90 nel peso, 26.94 (-0,1) nei 200, 5,20 (+0,8) nel lungo, 26,70 nel giavellotto. 2.38.07 negli 800 metri. Per3733 punti e per2841 punti. I 4253 punti di Margherita Davolio la portano al 5°posto nella graduatoria regionale all time under 18 dell'attuale eptathlon. Risultati in questa corsa su strada su distanza certificata di 10 km, successo di Mohamed Hajjy (Atl. Castenaso Celtic Druid) in 31.47; nei primi 10 uomini anche Francesco Tornati (Gabbi Bologna) 6° in 34.42. Fra le donne 2° posto per Marcella Mancini, atleta marchigiana sf50 della Atl. Casone Noceto, in 40.39. Risultati 8.18.25 nei 3000 metri per(Atl. Casone Noceto). Nei 400 metri 1.03.65 per il master sm60(Olimpia Amatori Rimini). Risultati nei 200 metri 22.13 (-1,7) per(Cus Parma) e 25.25 (-1,0) per il master sm55(Olimpia Amatori Rimini). Risultati 1,77 nell'alto per(Fratellanza 1874 Modena). Fra i master 14.82 (+0,9) nei 100 metri per, sf45 della Endas Cesena e 4,43 (+3,2) e 4,37 (-0,3) per, sm60 della Olimpia Amatori Rimini. Risultati 11.36 (+0,7) nei 100 metri per(Carabinieri), a 3/100 dal suo recente primato regionale promesse ottenuto il 12 giugno a Ginevra. Risultati 11.92 (+0,5) nei 100 metri in batteria per(Fratellanza 1874 Modena), che poi in finale corre in 12.05 (-1,4). Risultati Giorgio Rizzoli