Risultati fuori regione degli ultimi giorni

La rassegna di risultati in gare fuori regione degli atleti emiliano romagnoli.

14 Maggio 2021Tra i risultati di questi ultimi giorni, non ancora commentati, spicca il primato regionale nel peso promesse del neo carabiniere Riccardo Ferrara, che l'8 maggio ha migliorato l'annoso recrod di Paolo Dal Soglio, che risaliva al 1992.prima gara con la maglia del G.S. Carabinieri, per il ventenne, proveniente dal Cus Palermo, che debutta con 18,69, già 4° di sempre in Emilia Romagna. Risultati Fase di Qualificazione CdS: 27.28 (+2,4) per, sm60 della Olimpia Amatori Rimini. Risultati 19,80 nel peso per il neo carabiniere, nuovo primato regionale promesse e misura che si inserisce al 2° posto nella graduatoria regionale all time, dopo il primato regionale di Paolo Dal Soglio con 21,23 del 1996. Il precedente primato regionale promesse era 19,76 di Paolo Dal Soglio e risaliva al 1992. Risultati 45,71 nel giavellotto per(Carabinieri). Risultati 1,40 nell'alto per la sf45(Fratellanza 1874 Modena). Risultati parecchi atleti romagnoli in gara nelle 2 giornate ad Ancona: nei 100 metri 11.12 (+0,2) per(Atl. Santamonica Misano); nei 200 metri 22.60 (-0,2) per(Atl. Imola Sacmi Avis); per il master sm50(Atl. Santamonica Misano) 56.35 nei 400 metri e 2.10.87 negli 800 metri; nell'alto 1,80 per l'allievo(Atl. 75 Cattolica); nel lungo 6,69 (+1,4) per(Nuova Polisport. A. Consolini) e 6,04 (+1,0) per lo junior(Atl. Santamonica Misano); nel disco 42,83 per(Atl. Santamonica Misano) e 42,65 per(Virtus Emilsider Bologna). Nelle gare femminili, nell'alto 1,66 per(Atl. 75 Cattolica); nell'asta 3,50 per(Olimpus San Marino) e 3,40 per(Atl. 75 Cattolica); nel triplo 10,47 (+1,7) per(Atl. 75 Cattolica) e 7,81 (0,0) per(Atl. Santamonica Misano); nel disco 38,22 per(Cus Parma) e 34,69 per la junior(Atl. Estense); nel martello 48,82 per(Atl. Estense); nel martello allieve 3 kg 50,05 per(Atl. Estense) e 40,92 per(Nuova Polisport. A. Consolini). Risultati esperienza nei 100 metri per(Carabinieri) con 12.64 (-0,5) in una serie minore. Risultati anche apposite gare master in questo meeting, con(Atl. Santamonica Misano) con 40.56 nei 200 hs. Risultati 1.01.12 nei 400 metri per la sf40(Endas Cesena). Risultati in un meeting regionale nel quale si è corso un 5000 metri ad invito con i primi 3 classificati (dell'Africa) rispettivamente in 13'01", 13'05" e 13'06", in gara nei 1500 anche(Atl. Casone Noceto) con 3.58.88. Risultati 2° posto nella serie e 3° complessivo nei 3000 metri per(Circolo Minerva) in 8.41.80; per il master sm60(Atl. Casone Noceto) 11.39.22. Risultati Giorgio Rizzoli