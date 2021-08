Risultati da Eugene, Berna, Cles, Lana

Risultati di atleti della regione in meeting in Italia e all'estero.

22 Agosto 2021Pochi giorni di pausa e l'attività, a tutti i livelli, è già ripresa dopo i successi dell'atletica italiana alle Olimpiadi di Tokyo.Si sono disputati alcuni meeting all'estero e in Italia, a cui hanno partecipato atleti reduci da Tokio e altri, anche del settore giovanile,Venerdì 20 agosto, ad Eugene nel pre-meeting della Diamond League, ha gareggiato nei 1500 metri, reduce dal primato regionale assoluto ottenuto proprio a Toyo. Per l'atleta vicentina dei Carabinier 10° posto con il tempo di 4.12.30.Sabato 21 agosto al Citius Meeting a Berna, successo nel salto in alto di(Carabinieri) con 1,93. Nei 100 metri 4° posto per(Carabinieri) con 11.34 (+0,6), a 10/100 dal suo primato regionale.

Per la rubierese Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) 7° posto con 11.64, dopo avere corso in 11.58 (+0,1) nella serie del pre-programma del meeting.

Sabato 21 agosto, nello splendido meeting Diamond League in cui sono stati realizzati risultati super, nel salto triplo era in gara il piacentino Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle), che si è piazzato al 5° posto con 16,80 (+2,5), oltre a un 16,79 regolare (+0.9).

Sabato 21 agosto si è svolto a Cles il 30° Meeting Melinda, meeting nazionale. Il meeting, incentrato dalla presenza della atleta di casa Nadia Battocletti, al 7° posto nella finale olimpica dei 5000 metri a Tokyo, che ha realizzato la seconda prestazione italiana di sempre e la migliore prestazione nazionale promesse dei 2000 metri con il tempo di 5.37.60.

Fra le atlete della regione doppio successo nei 100 e 400 metri per la parmense Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) con 11.93 (-0,2) e 53.51.

In entrambe le gare al 2° posto si è piazzata Sara Dall'Aglio (Cus Parma) con 12.74 e 56.76. Nelle gare giovanili, nei 2000 metri cadette 2° posto per Letizia Bertani (Corradini Rubiera) con 7.09.39 e 6° posto per Marta Gianninoni (Acquadela ) con 7.23.55, che ha pagato alla distanza un avvio troppo veloce nella prima parte della gara.

Sabato 21 e domenica 22 agosto gare di prove multiple a Lana. Nel pentathlon cadette Giada Donati (Libertas Atletica Forlì) ha ottenuto 3888 punti, a soli 14 dal suo primato personale che è anche una dei migliori punteggi di sempre in regione fra le cadette. Nel dettaglio le sue prestazioni sono state 13.28 (0,0) negli 80 hs, 1,62 nell'alto, 19,76 nel giavellotto, 5,25 nel lungo, 1.39.77 nei 600 metri. Nelle altre gare, primato personale nel decathlon per Simone Ronzoni (Atl. Imola Sacmi Avis) con 6762 punti (precedente 6663).



Giorgio Rizzoli