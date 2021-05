Per Roberta Bruni primato italiano dell'asta con 4,70

23 Maggio 2021Pochi giorni fa(Carabinieri) aveva eguagliato a Firenze con 4,60 il primato italiano assoluto di salto con l'asta. Oggi a Rieti si è migliorata 2 volte, portando il primato prima a 4,62, poi a 4,70, che rappresenta anche il minimo per le Olimpiadi.Entrata in gara a 4,25, superati alla prima prova, Roberta Bruni è passata a 4,45, superati pure alla prima prova. Dopo avere nuovamente eguagliato il primato con 4,60 superati alla seconda prova, sono arrivati, sempre al 2° tentativo, i 2 salti record a 4,62 e 4,70. Poi 3 tentativi non riusciti a 4,80.Con 4,70 la reatina dei Carabinieri, nel 2022 è la quinta al mondo e la seconda in Europa.Nelle altre gare a Rieti,(Carabinieri), si conferma in grandi condizioni, dopo il primato regionale di ieri nei 100 metri e vince i 200 metri in 23.28 (-0,6), davanti alla compagna di clubcon 23.48.Giorgio Rizzoli