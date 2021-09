Migliori prestazioni nazionali e record regionali al Trofeo Galeotti a Correggio

Nella gara dei 500 metri m.p.n. di Simona Prunea nei 1500 e alcuni record regionali.

04 Settembre 2021Anche una migliore prestazione nazionale master è stata ottenuta alla 23^ edizione del Trofeo Tania Galoetti a Correggio, organizzato da Self Montanari Gruzza: lo ha realizzato nella distanza dei 500 metri(Orecchiella Garfagnana) nella categoria sf50 correndo la distanza in 1.23.30 (precedenteGiulia Agresta 1.26.93 a Roma l'11/4/21). Questa distanza di corsa, disputata raramente in passato, nel 2021 è stata disputata già alcune volte in Emilia Romagna e in altre regioni e logicamente sono state realizzate migliori prestazioni nazionali e regionali. Ieri anche il record regionale sm50 per(Atl. Santamonica Misano) con 1.12.57. In questa gara i primi posti sono stati ottenuti da(Virtus Emilsider Bologna) con 1.04.78 e dalla junior(Fratellanza 1874 Modena) con 1.16.72.Un altro primato regionale è stato ottenuto nei 150 metri uomini: la gara è stata vinta da(Fratellanza 1874 Modena) in 15.88 (+0,8), record promesse che apparteneva niente meno che a Edoardo Scotti (Carabinieri) con 15.96 (Roma 16/4/21). Alle spalle di Ori si sono piazzati i 2 atleti della Self Montanari Gruzza,in 16.22 ein 16.23.Nei 150 metri femminili successo per la toscana(Atletica Cascina) in 17.88 (-1,2); la più veloce fra le emiliane è stata(Self Montanari Gruzza), che si è piazzata al 3° posto con il tempo di 18.77.Nei 1500 metri primi posti per 2 atleti juniores,(Fratellanza 1874 Modena) in 3.56.14 e(Cus Parma) in 4.49.31. Nella gara maschile sotto i 4 minuti anche(Ballotta Campo) con 3.59.79.Nei concorsi maschili 1,91 nell'alto per(Fratellanza 1874 Modena), con 1,88 (4° posto) per l'allievo(Atl. 85 Faenza); nel peso 16,19 per(Virtus Emilsider Bologna); nel peso allievi 5 kg 10,35 per(Self Montanari Gruzza).In quelli femminili 1,61 nell'alto per l'allieva(Atl. 85 Faenza); nel lungo 5,47 (+0,8) per la junior(Pontevecchio Bologna); nel giavellotto allieve 500 grammi ancoracon 33,88.Nelle gare giovanili nei cadetti successi per(Virtus Emilsider Bologna) nei 300 metri con 39.55; nei 1000 metri, con un super finale dopo un ritmo blando nella prima parte, si impone(Corradini Rubiera) in 2.47.04;(Libertas Atletica Forlì) ha vinto il lungo con 5,56 ed è 2° nel giavellotto con 43,30, preceduto dal suo compagno di squadracon 43,58, che si migliora di oltre 4 metri.Nelle cadette 43.19 nei 300 metri per(Fratellanza 1874 Modena); nei 1000 metri 3.03.38 per(LIbertas Atletica Forlì), con un parziale di 31"6 negli ultimi 200 metri, che precede(Corradini Rubiera) con 3.05.56.Giorgio Rizzoli