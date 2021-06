Mercoledi' 30 giugno il Memorial Carbonchi

29 Giugno 2021Mercoledì 30 giugno 18^Edizione del Memorial Giacomo Carbonchi a Sasso Marconi, con organizzazione Csi Sasso Marconi. Sono 501 atleti-gara (452 atleti) che sono iscritti alle gare, che includono anche alcune per cadetti oltre a quelle assolute.Gara clou della manifestazione potrebbero essere i 3000 metri maschili che hanno fra i 60 atleti iscritti, ce ne sono 14 con tempi inferiori ai 9 minuti, fra cui(Trevisatletica) con accredito di 8.19.39, lo junior(Isolarun), campione italiano juniores 2021 a Grosseto proprio nei 3000 metri con 8.26.70 (come personale vanta 8.26.35),(Atl. Imola Sacmi Avis), in grandi condizioni di forma dopo la tripletta di primati personali in 8 giorni (3000, 1500 e 5000 dal 17 al 24 giugno), accredito di 8.31.13, lo junior(Fratellanza 1874 Modena), accredito di 8.32.89, il veneto(Trevisatletica) accredito di 8.33.23 e personale di 8.11.80 nel 2017,(Delta Sassuolo) accredito di 8.35.07.Nelle altre gare(Modena Atletica) ha il miglior accredito negli 800 metri maschili con 1.52.98,(Cus Ferrara) e(Corradini Rubiera) vantano misure nel lungo superiori ai 7 metri; negli 800 metri femminili spicca l'accredito di 2.14.57 della allieva(Team Atletica Marche); nell'alto è iscritta la campionessa italiana allieve indoor(Toscana Atl. Empoli Nissan) con primato personale di 1,76; nel giavellotto vantano misure oltre 40 metri(Cus Parma) e(GS Valsugana Trentino). Nelle gare giovanili in gara molti tra i più forti cadetti della regione, con una gara di 1000 metri cadette che si preannuncia molto interessante con 6 atlete che hanno personali inferiori a 3'06".Giorgio Rizzoli