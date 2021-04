Le gare del fine settimana: Modena, Misano, Parma, Cesena

Gli iscritti confermati nei 4 meeting di inzio stagione.

09 Aprile 2021

Ormai mancano meno di 24 ore all'apertura della stagione su pista in Emilia Romagna e l'attesa che si percepisce all'interno del nostro mondo è quella di prima di un grande avvenimento. Eppure si tratta solo di 4 meeting regionali non open (accoppiati 2 a 2 con il medesimo programma), con gare di corsa su distanze inusuali e non necessariamente con atleti top in molte specialità (che pure non mancheranno ...). Ma la voglia di fare atletica e di gareggiare, dopo tanti mesi di incertezza (purtroppo non ancora terminata) è tanta e i numeri di presenze sono probabilmente superiori alle previsioni. Sono meeting per le categorie assolute, ma aperte - come è regola - anche per i master, che saranno in parecchi in tante specialità, anche se essendo gare assolute, si dovranno adeguare alle regole di tali meeting (con gli attrezzi dei lanci che saranno quelli degli assoluti e con le partenze, che richiederanno blocchi di partenza e con squalifica alla prima falsa partenza). L'inserimento poi nelle classifiche individuali per gli atleti allievi e juniores del Grand Prix e la novità del circuito ER Meeting 2021 con le relative classifiche di società (attenzione, visto il regolamento adottato, non è detto che ci possano essere inserimenti a sorpresa nelle prime posizioni) renderanno ancora più interessanti queste prime gare stagionali.

Una breve analisi sugli iscritti è doverosa, anche senza dovere ricordare la possibilità di realizzare prestazioni a livello di record nazionale e regionale (soprattutto fra i master) nelle distanze di corsa inusuali.

Modena: 463 atleti-gara e un programma nutrito di gare, come nella sede gemellata di Misano. Nei 150 metri, oltre alla serie "più forte" con Freider Fornasari (Fratellanza 1874 Modena), in compagnia di altri atleti della Fratellanza, è iscritto, ma correrà in un'altra serie, anche Andrei Alexandru Zlatan, anche lui della puformazione modenese. Nei 500 metri in gara nella serie migliore Alberto Montanari (Fratellanza 1874 Modena), che in precedenza avrà corso nei 200 hs. Nei 2000 metri uomini Marco Casini (Delta Sassuolo) e Roberto Boni (Self Montanari Gruzza) troveranno i tesserati per società della Lombardia Giovanni Filippi (US Rogno) e Omar Stefani (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), che dopo 10 anni di tesseramento, nel 2021 non è più atleta della Fratellanza. Asta con Jacopo Mussi (Fratellanza 1874 Modena). Nel peso un altro atleta top come Lorenzo Del Gatto (Carabinieri). Nelle gare femminili nei 150 metri in gara Laura Fattori (Fratellanza 1874 Modena). Nei 500 metri la junior Laura Elena Rami (Cus Bologna) e la master sf45 Lucia Teresa Pollina (Fratellanza 1874 Modena) saranno alla caccia del record regionale e forse nazionale. Nei 2000 metri con la junior Giulia Cordazzo (Fratellanza 1874 Modena) e Giulia Vettor (Cus Parma). Nei 200 hs Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo). Nel lungo Michela Mulas (Self Montanari Gruzza) e il debutto outdoor da allieva per Beatrice Minotti (Centro Atl. Copparo). Nel disco Diletta Fortuna (Carabinieri), altra atleta top in gara in questo meeting.

Misano: 170 atleti-gara iscritti, con gare maschili che avranno fra gli altri Denis Libofsha (Atl. Imola Sacmi Avis) nei 150 metri, Riccardo Ghinassi (Atl. Imola Sacmi Avis) nei 2000 metri, Gabriele Natali (Virtus Emilsider Bologna) nel peso. Nelle gare femminili l'allieva Giulia Nanni (Golden Club Rimini) nei 150 metri, Martina Muraccini (Olimpus San Marino) nell'asta, la junior Anita Bartolini (Cus Parma) nel peso.

Parma: 411 atleti-gara con anche le interessanti staffette 100+200+300+400 con 30 staffette iscritte tra uomini e donne. Ma soprattutto c'è anche il debutto primaverile di Sara Fantini (Carabinieri) ne martello che in ogni sua gara che disputa può (e capita spesso) arrivare la grande impresa. Nelle gare maschili si corrono gli 80 metri, con Michael Dwabena Kyereme e Marcello Aprea (Self Montanari Gruzza) e Lorenzo Tonna (Cus Parma), che sarà in gara anche nei 300 metri in cui troverà Bokaer Badji (Fratellanza 1874 Modena). Nei 1000 metri lo junior Jose Catelani (Corradini Rubiera). Nei 3000 metri ancora Marco Casini (Delta Sassuolo), dopo i 2000 metri a Modena il giorno precedente. In quelle femminili le atlete del Cus Parma, l'allieva Habiba Faissal nei 300 metri, Giulia Vettor nei 1000 metri, l'altra allieva Aurora Vicini nell'alto e la junior Francesca Orsatti nel triplo, gara in cui troverà l'altra junior Erica Fabbris (Pontevecchio Bologna); nel giavellotto con l'attrezzo da 500 grammi Genet Galli (Modena Atletica).

Cesena: 549 atleti-gara, grazie alle 50 staffette 100+200+300+400 iscritte fra uomini e donne. Molti master in gara come Giuseppe Ugolini (Olimpia Amatori Rimini) nei 1000 metri. Tra gli assoluti Wondwosen Bizzocchi (Virtus Emilsider Bologna) nei 1000 metri, lo junior Yoro Menghi (Fratellanza 1874 Modena) nell'alto, gli junior Marco Fabbroni (Atl. Imola Sacmi Avis) e Michele Babini (Endas Cesena) nel martello 6 kg, Andrea Ghiselli (Virtus Emilsider Bologna) nel giavellotto. Nelle gare femminili le allieve Giulia Nanni (Golden Club Rimini) e Vichy Ferrari (Atl. Estense) negli 80 metri, Sabrina Gualandi (Cus Bologna) e la master sf45 Cristina Sanulli (Endas Cesena) nei 300 metri, le gemelle Martina e Valentina Facciani (Endas Cesena) e Francesca Ravelli (Pontelungo Bologna), atlete master sf35 e sf40, nei 3000 metri, la junior Cecilia Mascarin (Francesco Francia) nell'alto, Matilde Buda (Atl. Estense) nel martello, Emanuela Casadei (Fratellanza 1874 Modena), Anna Busetto (Self Montanari Gruzza) e la junior Viola Bellagamba (Endas Cesena) nel giavellotto.



Giorgio Rizzoli