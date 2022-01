Le 2 giornate del Parmameeting Indoor dell'8-9 gennaio

Iniziata la stagione regionale indoor con le 2 giornate di Parmameeting indoor 8 e 9 gennaio.

09 Gennaio 2022Con l'organizzazione del Cus Parma è iniziata la stagione di atletica della Emilia Romagna, come da calendario regionale, con le 2 giornate di Parmameeting indoor settore assoluto di sabato 8 e domenica 9 gennaio.Sabato 8 gennaio erano in programma gare di 50 metri, 50 hs e alcuni concorsi.Nei 50 metri piani maschili si sono corse 7 batterie con 37 atleti classificati. Il miglior tempo in batteria è stato 6.07 di(Cus Bologna). Gli atleti con i migliori 12 tempi delle batterie hanno poi disputato le finali A e B. Nella finale A conferma di Stefano Bignami con il tempo di 6.03, davanti a(Self Montanari Gruzza) con 6.08 e a(Fratellanza 1874 Modena) con 6.11. Nei 50 metri piani femminili si sono disputate 4 batterie con 18 atlete classificate. L'allieva 2° anno(Cus Parma), pluricampionessa nazionale nelle categorie cadette e nelle staffette allieve, ha realizzato il miglior tempo con 6.79; nella finale A Fracesca Grisenti vince ripetendo il tempo di 6.79 in batteria e precede(At. Reggio) con 6.83 e la junior(Cus Parma) con 6.88.Nei 50 hs uomini il cubano della Fratellanza 1874 Modenaè il più veloce in batteria con 7.13, ma in finale si deve accontentare della terza posizionecon il tempo di 7.18, preceduto da(Quercia Trentingrana) con 7.14 e da(Cus Parma) con 7.17. Nei 50 hs allievi 7.31 in batteria per(Atletica Par Canegrate), che poi non disputa la finale, vinta da(Atl. Reggio) in 7.40 (7.34 in batteria), davanti a(La Patria 1879 Carpi) con 7.67.Nei 50 hs donne 7.53 in batteria, che migliora poi in finale con 7.42, per la junior(Fratellanza 1874 Modena); al 2° posto(Cus Parma) con 8.03 in finale, dopo 7.86 in batteria. Nei 50 hs allieve 9.31 per(Atletica Par Canegrate).Nel lungo maschile 7,05 per(Fratellanza 1874 Modena), davanti a(Cus Parma) con 6,91, che era al comando prima del turno conclusivo.Nell'asta femminile 3,22 per la junior(Fratellanza 1874 Modena) e per(Cremona Sportiva Atl. Arvedi).Nel triplo femminile 11,65 per la junior(Cus Parma), che precede in classifica l'allieva, compagna di club, con 10,71 e 3° posto per l'altra allieva(Atletica Guastalla Reggiolo) con 10,12.Seconda giornata di Parmameeting indoor di domenica 9 gennaio: in programma le gare di corsa di 200, 400 e 1500 metri, staffetta 4x1 giro, alto asta e triplo maschile e alto e lungo femminileNei 200 metri maschili, fra le 4 serie in programma, i migliori tempi sono nella prima, vinta dallo junior(Atl. Iriense Voghera) con il tempo di 23.35, che precede l'allievo(Team Atletico-Mercurio Novara) in 24.65 e allo junior(Atl. Reggio) in 24.88. Nei 200 metri femminili bis di della allieva(Cus Parma), dopo il successo di ieri nei 50 metri, che oggi si impone con il tempo di 26.21. Al 2° posto la compagna di club, juniores, in 27.90 e 3° posto per l'altra allieva(Self Montanari Gruzza) in 28.04.Nei 400 metri maschili il miglior tempo è di(Geas Atletica) in 52.83, davanti allo junior(Atl. Reggio) con 52.92 e all'altro junior(Atl. Buzzetti) che in altra serie ha corso in 54.49. In questa gara 1° posto nella terza serie per il campione italiano cadetti dei 1200 siepi(Cus Parma) con 54.67. Nei 400 metri femminili appena 5/100 di differenza fra le vincitrici delle prime 2 serie: il tempo migliore è per l'allieva(Safatletica Piemonte) con 1.02.24, con l'altra allieva(Atl. Reggio) 1.02.29 nell'altra serie; al 3° posto in base ai tempi si piazza un'altra allieva,(Fratellanza 1874 Modena) con 1.02.55.Nei 1500 metri maschili 1° posto per(Cus Parma) in 4.30.01, davanti all'allievo(Atl. Reggio) in 4.31.63 e allo junior(Cus Parma) in 4.34.91.Nell'alto maschile 1,97 per(Fratellanza 1874 Modena) e 2° posto a pari merito con 1,70 per lo junior(Polisport. Atletico Borgo Panigale) eo (Safatletica Piemonte).Nel triplo maschile 13,49 per(Atl. Rigoletto), con l'allievo(Atl. Reggio)al 3° posto con 13,00, 1° fra gli atleti della regione.Nell'asta maschile 5,02 per(Fratellanza 1874 Modena), che precede in classifica(Virtus Lucca), pluricampione italiano allievi e junior, 2° con 4,82.Nell'alto femminile il risultato tecnico più interessante fra le 2 giornate: l'allieva(Cus Parma) con un percorso netto fino a 1,74 vince la gara, arrendendosi solo a 1,78, misura che avrebbe rappresentato il primato perosnale per 1 cm; al 2° posto(Fratellanza 1874 Modena) con 1,61 e al 3° l'allieva(Cus Parma) con 1,55.Nel lungo femminile successo per(Atletica Spezia Duferco) con 5,46 e 3° posto, prima fra le emiliane, per l'allieva(Atl. Reggio) con 4,84.Nella stafffetta 4x1 giro successo per l', con la formazione composta da Alessandro Giovannini, Lorenzo Murace, Emanuele Spiga, Luca Viaggi, con il tempo di 1.29.14.Giorgio Rizzoli