La medaglia di bronzo dei 10000 Kiplimo è anche un po' ... emiliana

30 Luglio 2021Medaglie per l'atletica della Emilia Romagna alle Olimpiadi di Tokyo ? Sarebbe una vera e propria impresa che sarebbe ed era difficile da pronosticare.Ma già nella prima finale disputata a Tokyo, non può sfuggire invece che la medaglia di bronzo è stata vinta da un atleta tesserato in Emilia Romagna nel 2021 (anche nel 2018 e 2019) e precisamente con l'Atl. Casone Noceto: si tratta dell'ugandese, una delle stelle del mezzofondo mondiale.Kiplimo si è piazzato al 3° posto con il tempo di 27.43.88, preceduto dall'etiope Selemon Barega con il tempo di 27.43.22 e dal suo connazionale ugandese Joshua Cheptegei in 27.43.63. In questa gara l'11° posto per l'azzurro Yemaneberhan Crippa in 27.54.05.L'appartenenza di Kiplimo come tesserato in una società italiana e della Emilia Romagna a volte sfugge anche agli addetti della Fidal Nazionale che inseriscono i risultati ottenuti all'estero dei tesserati in Italia. Infatti nella sua scheda Fidal è riportato per il 2021 una sua unica prestazione, 26.33.93 a Ostrava il 19 maggio, mentre non è riportato il tempo di 12.55.60 nei 5000 metri a Luzern il 29 giugno.La scheda di World Athetics (ex Iaaf) ci indica anche personali di 3.50.24 nei 1500 (nel 2016 "da allievo", già in Italia ma tesserato per una società toscana), 7.26.64 nei 3000 mentri (nel 2020 n cui non risultava tesserato in Italia), 12.48.63 nei 5000 metri (nel 2020), 27.31 nei 10 km su strada (nel 2019 "da juniores" e tesserato per l'Atl. Casone Noceto), oltre a un 26.41 nei 10 km su strada non omologato come record mondiale in quanto leggermente in pendenza (nel 2018 "da juniores" e tesserato per l'Atl. Casone Noceto), 57.37 nella mezza maratona (nel 2020).Nel 2020 ha vinto il titolo mondiale di mezza maratona a Gdynia in Polonia. Ai Campionati Mondiali Under 20 nei 10000 metri fu 3° nel 2016 (a 16 anni) con il tempo di 27.26.68 e 2° nel 2018 in 27.26.68.A pista e strada si aggiungono il titolo mondiale juniores di cross nel 2017 e il 2° posto nei campionati mondiali di cross nel 2019, in cui pure "under 20" preferì concorrere nella gara assoluta.Giorgio Rizzoli