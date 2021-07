L'allievo Valduga 8.22.33 nei 3000 a Sasso Marconi

Spettacolare 3000 metri al Memorial Carbonchi di Sasso Marconi, con l'allievo Valduga che precede Luis Matteo Ricciardi.

30 Giugno 2021Gare di buon livello al Memorial Carbonchi di Sasso Marconi, meeting di atletica giunto alla 18^ edizione, con la consueta e collaudata organizzazione del Csi Sasso Marconi.Un vento spesso fastidioso ha creato qualche difficoltà agli atleti (quasi tutte le gare di velocità hanno avuto un riscontro notevole di vento contrario), ma non sono mancati risultati di buon rilievo tecnico, come nei 3000 metri uomini, una delle gare più attese. Era iscritto, ma il suo accredito di 8'55" risultava abbastanza anomimo in un cast che aveva atleti con personali di 8'30" o inferiori, ... ma(Quercia Trentingrana), oltre che campione italiano cadetti 2019 nei 1200 siepi, campione italiano allievi indoor 2021, altri podi vari in Campionati Italiani, 17 anni fra meno di un mese, ha ottenuto il miglior tempo dell'anno per un allievo con 8.22.33. Sapientemente guidato da(Trevisatletica) con 2.45.4 ai 1000 e 5.33.8 ai 2000, ha preso la testa nell'ultima parte della gara dopo che Tamassia aveva esaurito il suo ruolo di pacemaker. Sotto la spinta di Tamassia, nella prima parte della gara resistevano solo l'allievo Valduga e lo junior, campione italiano 2021 su questa distanza; appena staccati da loro(Atl. Imola Sacmi Avis) e lo junior modenese(Fratellanza 1874 Modena). Dopo l'uscita di Tamassia, anche Spanu si stacca da Valduga, mentre Ricciardi e Pasquinucci rimangono a una manciata di secondi. Tempo finale è 8.22.33 per Valduga, 8.25.89 per Ricciardi, al 4° primato personale in 14 giorni fra 1500, 3000 e 5000; Molto bene anche Pasquinucci che chiude in 8.31.04, con un altro allievo del Veneto,(Vittorio Atletica) al 5° posto in 8.49.18.Appena prima dei 3000 metri maschili avevamo assistito a quelli femminili, vinti da, sf40 della Corradini Rubiera, che con un ultimo giro sprint, stacca nettamente la compagna di club, con la quale si era alternata al comando: 10.04.92 per la Pierli, a 29/100 dal personale, 10.14.48 per Federica Proietti e 3° posto per(Modena Atletica) in 10.33.12.Nelle altre gare precedenti, negli assoluti i 200 metri maschili sono stati vinti da(Corradini Rubiera) che in quarta serie con 22.80 (-0,5) ha realizzato un tempo migliore di quello ottenuto nelle 3 precedenti; nei 200 metri femminili 1° posto per la junior(Atl. 85 Faenza) con 25.46 (-0,2). Negli 800 metri maschili 1.54.65 per(Modena Atletica), che ha preceduto lo junior(Endas Cesena) con 1.55.35; primato personale per l'allievo(Atl. Ravenna) con 1.59.00 nella seconda serie. Negli 800 metri femminili successo per(Pistoiatletica 1983) in 2.15.95, davanti alla allieva(Team Atletica Marche) in 2.17.32. Nella marcia 5000 metri maschili 24.30.86 per, sm45 di Toscana Atletica Futura, che ha preceduto lo junior(Pontevecchio Bologna) con 25.16.04 e il master sm65 della Edera Forlì,, in 31.37.20. Nella marcia 5000 metri femminili 25.24.29 per(Toscana At. Empoli Nissan), davanti a(Francesco Francia) 29.19.97 e(Atl. Estense) 29.44.80.Nelle gare di concorso 7,20 (+1,9) nel lungo e primato personale per(Cus Ferrara), davanti allo junior(Corradini Rubiera) con 6,86 (+0,2). Nell'alto femminile 1,69 per l'allieva(Toscana Atl. Empoli Nissan) e 1,66 per(Sport Atl. Fermo). Nel peso uomini 9,06 per(Atl. Reggio), 15,08 per(Sef Stamura Ancona) nei 6 kg junior e 11,78 per(Atl. Buzzetti) nei 5 kg allievi. Nel peso donne 10,73 per(Pistoiatletica 1983) nei 4 kg e 11,38 per(Carabinieri) nelle allieve con i 3 kg. Nel giavellotto uomini 60,91 per lo junior(Toscana Atl. Futura), davanti ad(Virtus Emilsider Bologna) con 56,63; nel giavellotto allievi 700 grammi 48,17 per(Academy Ravenna Athletics) e 48,11 per il suo compagno di squadra. Nel giavellotto donne 40,91 per(GS Valsugana Trentino) e 37,68 per(Cus Parma); nel giavellotto allieve 500 grammi 26,97 per(Academy Ravenna Athletics).Nelle gare cadetti 9.63 (-1,5) per(Polisportiva Monteveglio) e 9,65 per(Pontevecchio Bologna). Nei 1000 metri 2.43.42 per(Atl. Ravenna) e 2.46.60 per(Libertas Atletica Forlì). Nell'alto 1,60 per(Endas Cesena). Nel peso 13,06 per(Pontevecchio Bologna) e 12,54 per(Atl. Reggio).Nelle cadette, con la prima serie degli 80 metri che ha dovuto essere nuovamente disputata in quanto non aveva funzionato il cronometraggio: nella nuova corsa è uscito anche un responso diverso da quello precedente: vittoria per(Csi Sasso Marconi) con 10.74 (-1,9). Nei 1000 metri gara tatticissima che ha visto prevalere(Libertas Atletica Forlì) in 3.08.44 (con 31.1 negli ultimi 200 metri). Nel lungo successo per(Pontevecchio Bologna) con 4,95 (+1,1). Nel peso 7,60 per(Atletica Castiglione).Giorgio Rizzoli