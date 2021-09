Il futuro dell'atletica italiana si dà appuntamento a Parma

29 Settembre 2021

Saranno due giorni di gare, sabato 2 e domenica 3 ottobre, che segneranno la voglia di guardare al futuro per tanti giovanissimi, per le loro famiglie, società e allenatori, con lo sguardo oltre la pandemia e con la consapevolezza di appartenere ad un movimento vincente. Come i Giochi Olimpici di Tokyo ci hanno insegnato.

La carica degli under 16 sta per invadere Parma per il weekend dei Campionati Italiani Cadetti, ospitati al campo Lauro Grossi sabato 2 e domenica 3 ottobre, con l’anteprima della cerimonia d’apertura in programma nel pomeriggio di venerdì al centro della città emiliana, tra le meraviglie di Piazza Duomo. Ventuno rappresentative, trentasei titoli individuali da assegnare in due giornate, attesi circa novecento atleti. Per il terzo anno consecutivo la rassegna under 16 va in scena in Emilia-Romagna dopo le due edizioni consecutive di Forlì: per Parma è la prima volta. È la vetrina per i migliori atleti d’Italia nati negli anni 2006-2007. Alcuni di loro si sono già messi in evidenza nella precedente edizione oppure nel cross e nei meeting: è il caso del saltatore Aldo Rocchi (Lazio/Atletica Tiburtina) che ha tolto ad Andrew Howe la migliore prestazione italiana U16 nel triplo (15,17) e che in questa occasione sarà schierato nel lungo (PB 7,06), oppure della detentrice della MPI degli 80 metri Alice Pagliarini (Marche/Atl. Avis Fano), o ancora dei tricolori della corsa campestre Manuel Zanini (Lombardia/Atl. Gavirate) e Sonia Tissi (Toscana/Assi Giglio Rosso Firenze) entrambi in gara nei 2000 metri. Tra i campioni in carica, oltre a Rocchi e Tissi, è iscritta anche l’atleta di casa Anna Galli (Emilia-Romagna/Atl. Parma Sprint), vincitrice del titolo italiano dei 1200 siepi nel 2020. A squadre, si riparte dal successo del Veneto nella classifica combinata di Forlì 2020, mentre nella classifica maschile aveva prevalso il Lazio e in quella femminile l’Emilia-Romagna.

Una sfida e una grande soddisfazione per Atleticaviva ASD, società organizzatrice, e con l’obiettivo di essere solo all’inizio nel poter ospitare eventi di questo tipo.

PARMA 2021 - TUTTI GLI ISCRITTI

DIRETTA STREAMING - I Campionati Italiani Cadetti di Parma saranno trasmessi in diretta streaming su www.atletica.tv nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre.