Il convegno tecnico di Forli'

09 Ottobre 2021

Nell'ambito della organizzazione dei Campionati Italiani di Corsa 10 km che si disputeranno domenica 10 ottobre a Forlì, la società Edera Atletica ha proposto oggi, giorno precedente alla gara, un interessantissimo convegno tecnico riguardo alcune tematiche del mezzofondo.

Il convegno si è disputato nella sala del Palazzo Comunale di Forlì, adiacente alla Piazza Saffi dove il giorno successivo è fissato il ritrovo e la partenza delle gare che assegneranno complessivamente 8 titoli nazionali.

Davanti a un pubblico di allenatori, dirigenti, atleti e appassionati, con Margherita Magnani, consigliere nazionale Fidal, in veste di moderatore e alla presenza del Presidente della Fidal Nazionale Stefano Mei, del vice sindaco di Forlì Daniele Mezzacapo e del presidente della Edera Forlì, nonchè consigliere nazionale Fidal Anna Rita Balzani, che hanno portato i saluti delle autorità a tutti i presenti, si sono alternati in interessanti relazioni Orlando Pizzolato, Giovanna Epis, Giorgio Rondelli e Giampiero Valgimigli.

Orlando Pizzolato, grande campione di maratona degli anni '80, giornalista e allenatore, ha illustrato tematiche di allenamento e test effettuati messi a confronto fra maratoneti professionisti e atleti di medio livello.

Giovanna Epis, (unica) maratoneta azzurra alle Olimpiadi di Tokyo, ha raccontato la sua esperienza olimpica e la sintesi, non solo di allenamenti e gare, dei suoi 2 anni appena trascorsi prima di Tokyo, condizionati anche dalle problematiche relative alla pandemia.

Giorgio Rondelli, allenatore di tanti campioni degli anni scorsi e attuali, come la stessa Giovanna Epis, ha relazionato sull'evoluzione del mondo della maratona mondiale, che è profondamente cambiata negli ultimi anni, illustrando fra l'altro anche alcune caratteristiche degli allenamenti di 3 campioni olimpici di maratona: gli italiani Gelindo Bordin (1998 a Seoul) e Stefano Baldini (2004 ad Atene) e il keniano Eliud Kipchoge (2016 a Rio de Janeiro).

Il dott. Giampiero Valgimigli ha esposto la propria relazione intitolata "Dalle connessioni inattese alla bellezza collaterale : la biofisica incontra l'atleta".

A conclusione dei lavori sono state formulate alcune domande ai relatori.

Per tutti i presenti, appuntamento a domani con le gare di Campionato Italiano.



Giorgio Rizzoli