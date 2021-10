I piazzamenti della rappresentativa E.R. a Parma

03 Ottobre 2021Si sono conclusi i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti a Parma, che per l 3° anno consecutivo si sono svolti nella nostra regione dopo Forlì nel 2019 e 2020.Per riepilogo dei piazzamenti individuali l'Emilia Romagna ha vinto 4 titoli nazionali e conquistato un altro podio con una medaglia di bronzo.I 4 titoli nazionali individuali sono stati vinti da 3 atleti della Atletica Parma Sprint: Leonardo Trevisan e Anna Galli nei 1200 siepi e Margaret Nicole Mannering nel martello e da Sofia Bonafè (Atletica Molinella) nel pentathlon cadette.Trevisan, Mannering e Bonafè hanno anche migliorato il primato regionale di categoria.La medaglia di bronzo è stata vinta da Olimpia Guglielmi (Atletica Molinella) nel triplo.Quindi i 5 podi provengono quest'anno da 2 sole società emiliane.Per quel che riguarda i piazzamenti della rappresentativa regionale, ci sono stati il 5° posto fra le cadette, il 6° nella combinata cadetti/cadette e il 7° nei cadetti.Se forse è difficilmente ripetibile il successo delle cadette dello scorso anno, con un regolamento che prevedeva i punteggi solo su 8 gare, i piazzamenti del 2021 sono in linea con quelli solitamente ottenuti dalla rappresentativa della Emilia Romagna.Le 3 classifiche hanno avuto quest'anno esiti diversi come rappresentativa vincitrice.Nei cadetti 1° posto per il Lazio; seguono Lombardia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia e al 7° posto l'Emilia Romagna, che precede Piemonte, Marche, Sicilia e via via le altre regioni.Nelle cadette successo del Veneto su Lombardia e Lazio; a seguire Piemonte, Emilia Romagna al 5° posto, poi Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Trentino.Nella combinata cadetti+cadette vittoria per la rappresentativa della Lombardia, su Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna (al 6° posto), Puglia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, ecc..Sono state pubblicate anche le classifiche per gruppi di specialità e per l'Emilia Romagna i piazzamenti migliori provengono nel mezzofondo/marcia con il 2° posto fra le cadette e nella combinata.Giorgio Rizzoli