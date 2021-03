Giada Donati che tempo nei 600 ad Ancona !

La cadetta Giada Donati ha corso i 600 metri indoor ad Ancona in 1.36.23, nuovo primato regionale.

28 Marzo 2021Solo a fine marzo (a parte la manifestazione dei Campionati Italiani Aics a fine gennaio) i cadetti hanno avuto occasione di gareggiare su pista in Italia in questi mesi difficili del 2021.E' in corso ad Ancona il meeting nazionale cadetti "Coppa Sportissimo 2021, organizzata da Fidal Marche.Segnaliamo subito una prestazione molto interessante della cadetta(Libertas Atletica Forlì), che già nel 2020 si era segnalata con ottimi risultati al 1° anno di categoria, fra cui la medaglia di bronzo vinta nei 1200 siepi ai Campionati Italiani Cadetti a Forlì.Dopo essersi cimentata in qualche gara di cross fuori regione, con la convocazione ai Campionati Italiani di Campi Bisenzio, in cui si era piazzata al 57° posto, oggi in questo meeting nazionale ha corso i 600 metri in 1.36.49, una prestazione veramente notevole, migliorando il primato regionale indoor cadette di 1.39.07 di Giulia Leonardi nel 2015. Aggiungiamo anche che 1.36.49 è migliore anche del primato regionale all'aperto (con pista di 400 metri quindi) di 1.36.5 di una grande giovane atleta degli anni '90, quale Fatuma Ibrhaim. A livello nazionale riscontriamo il tempo di 1.34.88 di Rossana Morabito il 29/1/84 e apparentemente altre prestazioni sopra 1.37 e potrebbe essere quindi quella di Giada Donati, la seconda in Italia di sempre per una under 16.(in aggiornamento)