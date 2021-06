Gare recenti con alcuni primati regionali

La consueta rassegna di risultati di atleti della regione non ancora segnalati: anche 2 primati regionali con la marciatrice Nicole Colombi e la ragazza Viola Canovi.

11 Giugno 2021Proseguono le gare da parte degli atleti della Emilia Romagna in Italia e nel mondo; in regione questa settimana un meeting giovanile super partecipato a Imola. E fra tanti risultati anche 2 primati regionali.2° e 3° posto nei 100 metri per le bolognesi(Francesco Francia) con 12.28 (+1,9) e(Cus Bologna) con 12.46. Negli 800 metri 1.59.86 per, sm35 della Francesco Francia. Risultati nei 3000 metri 8.35.83 per(Circolo Minerva), 9.33.18 per l'allievo, sempre del Circolo Minerva e 10.14.79 per, sm45 della Atl. Castenaso Celtic Druid. Risultati 1,83 nell'alto per la junior del G.S. Carabinieri(Carabinieri). Non è il primato personale, in quanto l'atleta toscana vanta 1,90 indoor nel 2020 e 1,85 outdoor nel 2019 da allieva, ma è il primato stagionale e quindi il suo miglior risultato per le graduatorie emiliane, con il quale entra fra le prime 10 assolute di sempre e la terza junior all time dopo 1,87 di Serena Capponcelli nel 2008 e 1,85 di Alessandra Bonfiglioli nel 1982. Risultati nei 3000 metri vinti da Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana) con l'ottimo tempo di 7.59.47, in gara anche 2 atleti di Casone Noceto: 8.11.27 per, mentrevince la seconda serie in 8.20.40. Risultati 27l.31 (-0,5) per la master sf40 della Endas Cesena,(Carabinieri) migliora il primato regionale assoluto della marcia 20 km su strada, piazzandosi all'8° posto in 1.32.26. I suoi passaggi ogni 5 km: 22.59; 45.48; 1.09.11. Il primato precedente apparteneva a Santa Compagnoni con 1.33.46 a Ivrea il 15/4/1998. Nella gara maschile 20°(Carabinieri) in 1.22.21, a 35 secondi dal personale. Risultati nei 100 metri femminili 12.40 (-0,6) per(Cus Parma). Nelle gare maschili 11.15 (-0,9) nei 100 metri e 22.46 (-0,7) per lo junior(Centro Atl. Copparo). Risultati 49.70 nei 400 metri per(Virtus Emilsider Bologna). Risultati 4168 punti nell'eptathlon allieve per(Atl. 85 Faenza). Risultati il pesista del G.S. Carabinieriquesta volta si cimenta nel disco lanciando a 51,64.

6 giugno Mariano Comense - Meeting Silver Lombardia: nel disco allievi kg 1,5 44,39 per Alessandro Chiesa (Cus Parma). Risultati

6 giugno Cremona - Riunione di Interesse Nazionale: 13,44 nel peso per Dario Dester (Carabinieri). Risultati

6 giugno Pescara - Memorial Renato D'Amario: in questo meeting in calendario nazionale 3.19.79 nei 1000 metri ragazze per Letizia Mengozzi (Atl. Imola Sacmi Avis); nel lungo allieve 5,32 (+0,2) per Arianna Rondoni (Endas Cesena); nei 100 metri 11.13 (-0,4) per lo junior Gianni Bonetti (Atl. Imola Sacmi Avis). Nei 100 hs 13.62 (-0,9) per Giulia Latini (Carabinieri). Risultati

6 giugno Città di Castello - Grand Prix Lanci: 47,47 nel disco 2 kg per Alessio Costanzi (Atl. Imola Sacmi Avis). Risultati

6 giugno Mestre - Campionati Regionali Veneto Pentathlon Lanci: a distanza di 1 giorno dal Festival BPER di Modena, alcuni master emiliani si cimentano ancora in gare di lanci, utili eventualmente anche per incrementare i punteggi ai fini del C.d.S. in cui ricorre l'ultimo giorno utile per le classifiche. Giorgiomaria Bortolozzi (Olimpia Amatori Rimini), solitamente in gara nei salti, vince la categoria sm80 con 2954 punti; negli sm75 1857 punti per Renzo Deodari (Acquadela Bologna); negli sm70 1° posto per Tarcisio Venturi (Fratellanza 1874 Modena) con 3626 punti; negli sm65 2271 punti per Gualtiero Marastoni (Fratellanza 1874 Modena); negli sm60 1° posto per Daniele Galli (Acquadela Bologna) con 3474 punti. Nelle gare femminili 1° posto per Paola Fornasari (Atl. Bondeno) con 3139 punti. Risultati

6 giugno Hengelo - FBK Games: nel meeting in cui Sifan Hassan ha migliorato il record mondiale dei 10000 metri (che resisterà solo 2 giorni) con il tempo di 29.06.82, in gara anche Elisa Maria Di Lazzaro che si è piazzata al 3° posto nei 100 hs con 13.00 (+0,5), suo 2° tempo in carriera con vento regolare dopo il primato regionale assoluto di 12.90 che aveva stabilito a Savona il 13 maggio. Risultati

6 giugno Vittorio Veneto - Memorial Prof. Ivo Merlo: nel triplo 13,60 (+0,8) per Ottavia Cestonaro (Carabinieri) e 12,49 (+0,7) per Costanza Gavioli (Fratellanza 1874 Modena); nei 400 hs 58.69 per Sveva Gerevini (Carabinieri). Nelle gare maschili 2,15 nell'alto per Eugenio Meloni (Carabinieri); nei 100 metri 10.81 (-1,4) per Michael Dwabena Kyereme (Self Montanari Gruzza); nei 200 metri 21,87 (-1,3) per Marcello Aprea (Self Montanari Gruzza). Risultati

7 giugno Turku - Paavo Nurmi Games: nella prima giornata di questo meeting finlandese (nella seconda giornata poi il primato regionale promesse di Vittoria Fontana con 11.36), in gara un altro atleta dei Carabinieri, Tobia Bocchi, 2° nel triplo con 16,73 (-0,4).

9 giugno Imola -Meeting Ragazzi e Cadetti: con 103 ragazzi impegnati nei 4 triathlon (A B C D), non è stato facile districarsi nel programma orario, con inevitabili variazioni comunicate nel corso della riunione. Nel meeting poi erano previste anche alcune gare per i cadetti. Ma è nelle ragazze il risultato più importante della giornata: nel salto in lungo, gara di triathlon D, Viola Canovi (Corradini Rubiera) ha migliorato il primato regionale che aveva stabilito pochi giorni prima con 5,35 (Castelnovo Monti 20 maggio), con 5,41 alla terza prova, dopo un nullo alla prima e 5,12 alla seconda. La ragazza ha vinto naturalmente il triathlon B con 2587 punti, con anche 8.8 nei 60 hs e 8,84 nel peso 2 kg (3 primati personali nelle 3 gare). Per scelta non intendiamo enfatizzare i risultati giovanili, in particolare degli under 14, ma non possiamo che non citare anche altri 2 primati personali che ha ottenuto nel 2021 questa ragazza della Corradini Rubiera, che ha compiuto 13 anni da pochi giorni: 60 metri 7.84 (Verona 2 giugno); alto 1,61 (Parma 22 maggio). Negli altri triathlon oltre i 2000 punti anche Eleonora Virginia Accinelli (Pontevecchio Bologna) con 2359 nel triathlon B, specialità che ha visto anche Letizia Mengozzi (Atl. Imola Sacmi Avis) con 2191, poi altre 3 ragazze della Pontevecchio: Teresa Primiceri con 2070, Omayma Ait El Arabi con 2054, Giulia Scramagli con 2016; negli altri triathlon Federico Fant (Pontevecchio Bologna) con 2113 punti nel triathlon D, Anita Aldrovandi (Francesco Francia) con 2108 nello stesso triathlon D con Viola Canovi, Sophie Barbagallo (Pontevecchio Bologna) con 2001 nel triathlon C. Nelle gare cadetti, negli 80 metri 9.2 per Alessandro Trotto (Polisportiva Monteveglio), 9.5 per Fabrizio Caporusso (Atletica Castiglione), 9.7 per Diego Scagliarini (Acquadela Bologna); nei 1000 metri 2.49.1 per Luca Berardozzi (Libertas Atletica Forlì) e 2.49.6 per Nizar Grirane (Atl. Lugo); nel lungo 5,33 per Niccolò Donattini (Atl. Imola Sacmi Avis). Negli 80 metri cadette 10.2 per Ginevra Vezzani (Corradini Rubiera) e Alice Simani (Centro Atl. Copparo) e 10.4 per Alessia Bulgarelli (Csi Sasso Marconi); nei 1000 metri cadette un quartetto aveva preso la testa subito in partenza con un avvio molto veloce, guidato a Marta Gianninoni (Acquadela Bologna) che cedeva nell'ultimo giro; il rimanente terzetto disputava una volata regolata dallo spunto veloce di Giada Donati (Libertas Atletica Forlì) al 1° posto in 3.04.2, con un parziale di 35.0 negli ultimi 200 metri; al 2° posto Marianna Zagni (Atletica Molinella) con 3.04.8 (primato personale migliorato di oltre 10 secondi), seguita da Margherita Giannotti (Corradini Rubiera) con 3.05.2, poi al 4° posto Marta Gianninoni in 3.15.7. Nell'alto cadette 1,40 per Giulia Senni (Endas Cesena). Risultati

9 giugno Marsiglia - Meeting de Marseille: 11.39 (-1,6) per Anna Bongiorni (Carabinieri) nella finale nei 100 metri in questo meeting francese, dopo avere corso in batteria in 11.63 (-2,8). Risultati

9 gugno Maribor - MAM Maribor 2021: vittoria e primato stagionale per Ottavia Cestonaro (Carabinieri) con 13,91 (+1,0), in una serie in cui ottiene altri 2 salti validi a 13,49 (+1,4) e 13,81 (+0,8). Risultati



