Europei Under 20: Pieroni in finale nell'alto

Nella seconda giornata dei Campionato Europei Under 20 in gara fra le "emiliane" Idea Pieroni e Eleonora Nervetti.

16 Luglio 20212 atlete della nostra regione in gara oggi nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 20 a Tallinn., atleta toscana dei Carabinieri, con 1,84 ha superato il turno di qualificazione e domenica 18 luglio disputerà la finale. Non si tratta del primato personale in quanto Idea Pieroni nel 2020 superò 1,90 e in altre 3 occasion aveva raggiunto e superato la misura di oggi, ma 1,84 è il suo primato stagionale e quindi la sua migliore misura ottenuta con il G.S. Carabinieri e quindi in Emilia Romagna, che si inserisce nelle prime 10 all time.Non ha invece superato il turno delle batterieAtl. Piacenza) che nella prima batteria dei 200 metri si è piazzata al 6° posto con il tempo di 24.71 (+2,3), 25° tempo complessivo fra tutte le atlete in gara....Domani (sabato 17 luglio) alle ore 17.13 (in Italia) ci sarà l'attesa finale del giavellotto maschile con Giovanni Frattini (Fratellanza 1874 Modena), mentre alla mattina andranno in pedana nelle qualificazioni del lancio del peso (con l'eventuale finale nel pomeriggio)(Cus Parma) e(Fratellanza 1874 Modena).Giorgio Rizzoli