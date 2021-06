Domenica 6 giugno il Trofeo Pratizzoli a Modena

Il Trofeo Pratizzoli, incontro tra rappresentative regionali cadetti, quest'anno si sposta a Modena.



Dalla consueta sede di Fidenza, quest'anno il Trofeo Pratizzoli si sposta a Modena e avrà in campo le rappresentative regionali di Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, Veneto, confermandosi la manifestazione ù importante a livello nazionale per gli under 16 della prima parte di stagione.Per gli atleti della rappresentativa emiliana, scaturita in base anche ai risultati della finale regionale del C.d.S. sarà una bella esperienza di confronto con altri coetanei tra i più forti in campo nazionale.

Fra i convocati della rappresentativa dell'Emilia Romagna spicca la presenza di Anna Galli (Atletica Parma Sprint) nei 1200 siepi, vincitore del titolo nazionale di categoria nel 2020 a Forlì, che si presenta con il migliore accredito fra le atlete in gara.



04 Giugno 2021Domenica 6 giugno, con organizzazione della Fidal Emilia Romagna, è in programma la 7^ edizione del Trofeo Pratizzoli, manifestazione per rappresentative regionali cadetti, inserita in calendario nazionale Fidal.