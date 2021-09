Campionati Italiani Cadetti a Parma: titoli e medaglie delle precedenti 2 edizioni per l'E.R.

L'appuntamento più importante dell'anno per gli under 16: sabato 2 e domenica 3 ottobre i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti a Parma.

30 Settembre 2021Per il terzo anno consecutivo è l'Emilia Romagna a ospitare la rassegna più importante della stagione per la categoria cadetti: i Campionati Italiani Individuali e per Regioni nel 2021 si svolgeranno a Parma, dopo le 2 annate n cui si sono disputati a Forlì, con l'organizzazione della Edera Atletica.Quest'anno l'incarico organizzativo è per la Asd Atleticaviva di Parma, città che ospiterà per la prima volta questa manifestazione a cui sono iscritti circa un migliaio di atleti che si contenderanno 36 titoli nazionali individuali di categoria, mentre per le 21 rappresentative regionali è in palio il titolo nazionale per regioni.Per l'Emilia Romagna questa manifestazione storicamente ha sempre portato soddisfazioni importanti in termini di risultati per i nostri giovani.Scorrendo proprio le 2 edizioni precedenti di Forlì, ricordiamo che nel 2019 - eravamo ancora in un periodo in cui non potevamo supporre che di lì a pochi mesi l'Italia e il mondo sarebbe incappato nella disastrosa pandemia - la nostra rappresentativa regionale ottenne 2 primi posti connell'alto enel giavellotto, la medaglia di argento connei 300 metri e le medaglie di bronzo connel lungo,nel martello,negli 80 metri eancora nei 300 metri. Per la rappresentativa regionale 5° posto nelle cadette, 7° nella combinata e 8° nei cadetti.A Forlì 2020, una edizione di Campionati Italiani organizzata con grande coraggio, visto il periodo e sottoposta a qualche limitazione nei partecipanti delle varie rappresentative, riducendo i numeri degli atleti "individuali". Manifestazione comunque pienamente riuscita e per l'Emilia Romagna un autentico trionfo anche a livello di risultati: 1° posto nelle cadette per la nostra rappresentativa, forse anche favorita da una formula di classifica per regioni strutturata in modo differente rispetto agli altri anni, in quanto considerava i migliori 8 punteggi (negli anni precedenti erano 16), sempre sule 18 gare in programma per la categoria (la nostra rappresentativa storicamente ha spesso avuto giovani atleti "top", mentre perdeva qualcosa rispetto ai colossi della Lombardia e Veneto in alcune specialità meno performanti). Bene anche i cadetti e la combinata cadetti-cadette che si piazzarono al 4° posto fra le regioni.A livello individuale erano stati 4 titoli nazionali connegli 80 metri,nei 300 metri,nei 1200 siepi,nell'alto; 6 secondi posti connell'asta,nel lungo,nei 1200 siepi,nei 300 hs,nel lungo,nell'esathlon; 3 terzi posti connei 2000 metri,nei 1200 siepi enel pentathlon. E con l'eccezionale performance della Atletica Parma Sprint, che aveva contribuito al medagliere con i 3 primi posti di Francesca Grisenti, Anna Galli e Aurora Vicini nell'alto e i secondi posti di Leonardo Trevisan e Nicholas Corradi e il 3° posto di Sara Arrigoni.Non sarà facile replicare i risultati di Forlì 2020, ma la nostra rappresentativa, sia maschile che femminile, sarà sicuramente in grado di ben figurare.Giorgio Rizzoli