Campionati Italian Cadetti a Parma: la squadra maschile Emilia Romagna

La squadra maschile della rappresentativa della Emilia Romagna. Si assegnano 18 titoli.

30 Settembre 2021Meno 2 giorni ai Campionati Italiani Cadetti a Parma.Diamo un'occhiata agli atleti della rappresentativa della Emilia Romagna per ogni gara a confronto con gli altri cadetti iscritti.80 metri:(Polisportiva Monteveglio) ha il 5° accredito fra gli iscritti con 9.26. Il miglior tempo è del laziale Samuele Ciogli con 9.07.300 metri: per l'E.R. c'è(Atl. Ravenna) che con 37.51 ha il 13° tempo di accredito. Guida il ligure Junior Igene con 36.221000 metri:(Corradini Rubiera) è un 1° anno di categoria e ha l'8° tempo di accredito e il 2° fra i nati nel 2007 con 2.41.91. Il miglior tempo è del toscano Latena Cervone con 2.33.85.2000 metri: anche in questa gara il rappresentante della Emilia Romagna è al 1° anno di categoria: per(Atl. Estesne) 11° tempo di accredito con 5.5sen9.91. Il miglior accredito è del ligure Fikadu Santelia con 5.45.04.1200 siepi:(Atletica Parma Sprint), medaglia d'argento nel 2020 al 1° anno di categoria, ha il 2° tempo di accredito con 3.20.80. Lo precede solo il fratello d'arte laziale Ebrahim Abdelwahed con 3.16.88.100 hs:(Fratellanza 1874 Modena) ha il 15° tempo di accredito con 14.79. Notevole il 13.49 del toscano Federico Bellini.300 hs: 17° tempo di accredito peri (Atl. Lugo) con 43.73. E' ancora un atleta della Toscana ad avere il miglior accredito: Chimbudik Okechukwu Agu con 39.89.Alto:(Atletica Parma Sprint) con 1,79 ha la 14^ misura di accredito. Guida il lombardo Stefano Monticelli con 1,70.Asta:(Atletica Guastalla Reggiolo) con 3,30 di personale ha la 6^ misura di accredito, che è guidata dal veneto Mattia Buda con 4,42.Lungo: 8^ misura di accredito per(Edera Forlì) con 6,22. Il miglior accredito è del lazioale Aldo Rocchi con un notevole 7,06, che quest'anno ha realizzato anche la migliore prestazione nazionale del triplo con 15,17.Triplo:(Atletica Castiglione) ha la 14^ misura di accredito con 12,22. Guida il veneto Matteo Zattra con 13,35.Peso:(Pontevecchio Bologna) si presenta con la 7^ misura con 13,06. L'umbro Mattia Pasquetti guida la lista degli iscritti con 16,88.Disco:(Libertas Atletica Forlì) in gara come individuale ha l'8^ misura di accredito con 36,14, mentre per la rappresentativa regionale della Emilia Romagna c'è(Atl. Lugo) con 32,85 e 11^ misura. Fra gli iscritti il lancio più lungo quest'anno è del siciliano Ferdinando Altomare con 40,49.Martello: 14^ misura di accredito per(Atl. Piacenza) con 39,22. Il laziale Davide Camilli con un ottimo 63,50 ha la migliore misura fra tutti.Giavellotto: hanno la 11^ e 12^ misura di accredito i 2 cadetti emiliani in gara:(Endas Cesenatico), individuale, con 44,34,(Atl. Castelnovo Monti) con 44,32. Per il rappresentante della Marche Pietro Colonnella 62,34, migliore accredito in gara.Esathlon:(Libertas Atletica Forlì) ha il 2° punteggio fra gli iscritti cin 4264 ounti, a pochi punti dal miglior punteggio di Francesco Pafumi dell'Umbria con 4289.Marcia 5000 metri: 5° tempo di accredito per(Atletica Parma Sprint) con 24.44.82. Il miglior tempo è del toscano Omar Moretti con 23.28.27.4x100: ovviamente non ci sono tempi di accredito 2021 fra le rappresentative regionali. Per l'Emilia Romagna la formazione della Emilia Romagna dovrebbe essere composta da(che gareggerà negli 80 metri), da 2 atleti convocati per la staffetta,(Atl. Castiglione) e(Atletica Guastalla Reggiolo), che saranno schierati nelle serie extra degli 80 metri e da un 4° frazionista scelto fra gli altri convocati nelle gare individuali.Giorgio Rizzoli