Campionati Italian Cadetti a Parma: la squadra femminile Emilia Romagna

La squadra femminile della rappresentativa della Emilia Romagna. In palio 18 titoli.

30 Settembre 2021Meno 2 giorni ai Campionati Italiani Cadetti a Parma.Vediamo anche la composizione della squadra femminile della rappresentativa della Emilia Romagna per ogni gara a confronto con gli altre cadette iscritti.80 metri: il 9.8 manuale di(Atl. Piacenza), in gara come individuale, è il 4° tempo di accredito fra le iscritte. Per la rappresentativa regionale della Emilia Romagna viene schierata(Fratellanza 1874 Modena), 15° tempo di accredito con 10.48. La marchigiana Alice Pagliarini si presenta con un accredito di 9.65, migliore prestazione nazionale di categoria.300 metri:(Nuova Polisport. A. Consolini) con 40.86 ha il 5° tempo di accredito. Il miglior tempo è della veneta Rebecca Agbortabi con 39.10.1000 metri: l'Emilia Romagna schiera 3 atlete: per la rappresentativa regionale ci sarà(Libertas Atletica Forlì), eclettica cadetta che avrebbe potuto competere con buone speranze in diverse specialità di questi Campionati e che nel 2020 si piazzò al 3° posto nei 1200 siepi; il suo tempo nei 1000 metri di 2.59.88 è l'8° accredito fra le atlete in gara; si presenta con un accredito migliore, il 3° fra tutte le atlete in gara,(Corradini Rubiera), 1° anno di categoria, con 2.56.30 e schierata come individuale, come pure(Edera Forlì), 7° tempo di accredito con 2.59.86. Il miglior tempo di accredito è della veneta Lorenza De Noni con 2.54.00.2000 metri: l'Emilia Romagna schiera 3 atlete, tutte della Corradini Rubiera:, 1° anno di categoria, con 6.44.59, ha il 7° tempo di accredito; la seguono con l'8° tempo, in gara come rappresentativa, con 6.44.92 e con il 10° tempocon 6.47.22. Il miglior accredito è un formidabile 6.24.19 della toscana Sonia Tissi.1200 siepi:, campionessa italiana 2020, vanta largamente il miglior tempo di accredito fra le 18 atlete in gara con 3.46.78 (il 2° tempo di accredito, per la lombarda Giorgia Franzolini, è 3.56.95.80 hs:(Fratellanza 1874 Modena) con 12.93 ha il 12° tempo di accredito. La prima della lista è Sofia Pizzato della Provincia di Trento con 11.54300 hs:(Atl. Piacenza) ha il 5° tempo di accredito con 45.8, non lontano dal 45.11 della lombarda Carolina Molteni, miglior tempo fra le iscritte.Alto:(Atl. Estense) ha la 13^ misura di accredito con 1,54. La migliore, con 1,64, è stata ottenuta da 4 atlete.Asta: 16^ misura per(Atl. Imola Sacmi Avis) con 2,55. Il migliore accredito è della veneta Andrea Morgana Fogato con 3,43.Lungo:(Endas Cesena) ha la terza fra le misure di accredito delle iscritte con 5,48. La migiore misura è della molisana Francesca Izzi con 5,65.Triplo: sono discretamente piazzate negli accrediti le 2 cadette emiliane in gara:(Francesco Francia) che rappresenterà l'Emilia Romagna, ha la 5^ miusra con 11,21, mentre ha il 6° accredito(Atletica Molinella), in gara da individuale, con 11,13. Il miglior accredito è 11,85 della laziale Raffaella Tsimi Atana.Peso: 9° accredito per(Atl. Bondeno) con 10,38. Per la campana Chiara Saccomanno 12,3 e migliore misura di accredito fra le iscritte.Disco: 17° accredito per(Atl. Santamonica Misano) con 22,57. La migliore misura di accredito è di Sofia Tralli della Lombardia con 39,35.Martello: 3 cadette della regione iscritte e tutte in buona posizione: con 49,39(Atletica Parma Sprint) ha la 3^ misura con 49,39, a 49 cm dalla migliore misura che è della laziale Ludovica Cola con 49,88; ma per la nostra regione ci sono anche, da individuali,(Atl. Lugo) con 48,08, 4° accredito e(Atl. Santamonica Misano) con 40,19, 8° accredito.Giavellotto: 10° accredito per(Fratellanza 1874 Modena) con 35,30. La migliore misura è della campana Malinka Wojcikoski con 44,51.Pentathlon:(Atl. Molinella), già sul podio nel 2020 al 1° anno di categoria, vanta il miglior punteggio con 4088 e sarà in gara come rappresentativa, mentre da individuale è iscritta(Endas Cesena) che con 3807 ha il 4° punteggio.Marcia 3000 metri: 10° tempo di iscrizione per(Atl. Imola Sacmi Avis) con 15.52.05. Tempi notevoli per le prime atlete in graduatoria, in particolare la marchigiana Elisa Marini con 14.18.70.4x100: la formazione della rappresentativa regionale potrebbe schierare le 2 atlete in gara negli 80 metri,e le 2 atlete convocate per la 4x100,(Francesco Francia) e(Centro Atl. Copparo).Giorgio Rizzoli