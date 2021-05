Bocchi, Bongiorni, Fantini, Fontana, Olivieri ... carabinieri in evidenza nel w.e.

Coppa Europa di Lanci, gara in U.S.A. e meeting nazionali per alcuni atleti del G.S. Carabinieri

10 Maggio 2021Alcuni risultati degli ultimi giorni che hanno riguardato in particolare (ma non solo) atleti del G.S. Carabinieri.Sabato 8 maggio a Milano si è svolto il Trofeo Bracco: successo di Vittoria Fontana (Carabinieri) nei 100 metri in 11.59 (-1,2). Nelle gare di mezzofondo in gara 2 atlete della Fratellanza 1874 Modena: negli 800 metri 2.15.33 per la junior Francesca Vercalli, mentre nei 1500 l'altra junior Giulia Cordazzo ha vinto i 1500 metri con 4.29.94, terza prestazione regionale all time, dopo 4.20.96 di Laura Fogli del 1978 e 4.25.44 di Valentina Costanza del 2005. Ancora un'atleta della Fratellanza nel salto triplo e altro 1° posto, con Costanza Gavioli a 12,66 (+0,7). Risultati Sabato 8 maggio a Saronno nel Meeting Gold Lombardia Fabrizio Schembri ha vinto la gara di triplo con 16,03 (+1,0), primato regionale master sm40. In gara anche i multiplisti della Atl. Imola Sacmi Avis: per Michele Brini 4,25 nell'asta e 54,80 nel giavellotto; per Matteo Ronzoni 30,66 nel disco e 42,65 nel giavellotto. Risultati Domenica 9 maggio a Walnut, in California, Tobia Bocchi (Carabinieri) ha gareggiato nel prestigioso meeting statunitense Golden Games, piazzandosi al 4° posto nel salto triplo con 16,90 (+2,1). Peccato per il vento appena sopra la norma, perchè sarebbe stato per 1 cm oltre la sua migliore misura di sempre (16,89 indoor a Lievin il 9 febbraio di quest'anno); con vento regolare poi un 16,72 (+1,1). Risultati Domenica 9 maggio a Spalato Coppa Europa di Lanci. Sara Fantini (Carabinieri) ha lanciato il martello oltre i 70 metri, piazzandosi al 5° posto con 70,23, mentre nel martello maschile under 23 5° posto per Giorgio Olivieri (Carabinieri) con 70,57. Per la Fantini si tratta del primato stagionale e della quinta volta che supera in gara i 70 metri. Aggiorniamo la lista dei suoi lanci oltre i 69 metri (compresi i lanci "ancillari").70,73 Udine 8/8/2070,63 Livorno 1/8/2070,56 Castiglione della Pescaia 25/7/2070,30 Livorno 29/6/1970,23 Spalato 9/5/2169,83 Spalato 9/5/2169,75 Bressanone 27/7/1969,71 Molfetta 27/2/2169,62 Castiglione della Pescaia 25/7/2069,61 Castiglione della Pescaia 25/7/20(10)69,58 Livorno 14/2/2169,45 Livorno 1/8/2069,44 Vicenza 11/7/2069,25 Samorin 9/3/1969,01 Livorno 14/2/21(15)Domenica 9 maggio - Arezzo (meeting): Anna Bongiorni (Carabinieri) vince i 200 metri in 23.16 (+2,4), davanti a Irene Siragusa (Esercito) con 23.54. Nel triplo 12,35 (+1,8) per la junior Erica Fabbris (Pontevecchio Bologna), primato personale outdoor. Negli 800 metri 2.20.48 per Valentina Facciani, sf35 della Endas Cesena. Risultati