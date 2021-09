Altri risultati recenti

Molte gare di atleti della Emilia Romagna in agosto e nella prima decade di settembre.

10 Settembre 2021Pubblichiamo una serie di risultati in Italia e all'estero di atleti della nostra regione, che sono stati ottenuti in agosto e sino al 10 settembre, per i quali non c'era stata ancora occasione di segnalazione.15.53.40 nei 5000 metri per(Gpa San Marino); nei 400 metri 1.00.15 per la sf45(Pontevecchio Bologna); negli 80 metri 11.00 (-0,8) per(Csi Sasso Marconi). Risultati 8° posto con il tempo di 34.02 per(Atl. Reggio) in questa 10 km certificata che si è disputata in Calabria. Risultati 3,97 nell'asta "in piazza" per lo junior(Carabinieri). Risultati ancora asta "in piazza" per lo junior(Carabinieri) che sale a 4,12. Risultati 1.52.12 negli 800 metri per(Fratellanza 1874 Modena). Risultati nella gara in notturna a invito di 9,5 km successo per(Carabinieri) con il tempo di 26.21; al 4° postoin 26.28 e al 6°in 26.21, entrambi della Atl. Casone Noceto. Per un evidente errore di inserimento e interpretazione del regolamento, queste prestazioni sono inserite attualmente nelle graduatorie nazionali delle 10 km su strada e ne attendiamo la rimozione (la gara a invito è di 9,5 km, 10 km certificati è la gara "per tutti"). Risultati 70,84 nel martello, fuori classifica, per(Carabinieri). Risultati 1.55.17 negli 800 metri per(Virtus Emilsider Bologna). Risultati 15,04 nel peso per(Virtus Emilsider Bologna). Risultati 13.63 (-1,5) nei 100 metri e 27.23 (+3,1) nei 200 metri per(Olimpian Amatori Rimini). Risultati si inaugura la nuova pista a Foligno ed è presente anche una giovane tesserata emiliana nella categoria ragazze,(Atl. 85 Faenza) che corre i 60 metri in 9.06 e lancia il peso 2 kg a 9,52. Risultati 2 gare per(Cus Parma) con 12.35 (+1,4) in batteria (rinunciando poi alla finale) e 56.76 nei 400 metri; per(Carabinieri) con 21.33 (+0,9). Risultati 4.00.31 nei 1500 metri per(Cus Parma). Risultati 12.35 (-1,1) nei 100 metri per(Carabinieri). Risultati 5.07.90 nei 1500 metri per(Cus Parma). Risultati 12.18 (-1,3) nei 100 metri per(Carabinieri). Per il master sm55(Olimpia Amatori Rimini) 12.50 (-2,8) ne 100 metri e 25.26 (-0,5) nei 200 metri. Risultati in evidenza le cadette della Endas Cesena, con 10.47 (0,0) pere 12.84 (-0,2) negli 80 hs e 36,07 nel giavellotto per21.23 (+0,5) nei 200 metri per(Carabinieri). Risultati 10,38 nel peso per la cadetta(Cus Parma).15,86 (+1,7) nel triplom per, primato regionale sm40 con età compiuta. Risultati nella prima giornata 12.0 (+0,8) nei 100 metri per, sm45 della Atl. Santamonica Misano e 26.8 (+1,6) nei 200 metri per la master sf40(Endas Cesena). Risultati nel triplo 4° posto prestigioso pernel Wanda Diamond League di Zurigo con 16,71 (+0,3) all'ultimo turno di salti. Risultati Giorgio Rizzoli