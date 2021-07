Altri risultati di atleti emiliani in luglio

La rassegna di altri risultati recenti non ancora segnalati.

11 Luglio 2021Parecchi risultati in gare fuori regione in questi primi 10 giorni del mese di luglio. I migliori risultati sono stati per Lorenzo Del Gatto con 19,65 nel peso e per la junior Giulia Cassanelli con 3,85 nell'asta.in gara, master sm55 della Olimpia Rimini, che ha corso i 100 metri in 12.23 (+1,1) e i 200 metri in 25.61 (+0,3). Risultati 19,65 nel peso per(Carabinieri), a 13 cm dal primato personale ottenuto il 17 giugno a Ferrara; 16,46 per(Virtus Emilsider Bologna). Risultati 1,73 nell'alto per la junior(Carabinieri). Risultati in attesa di cimentarsi nei 10000 metri ai Campionati Europei Under 23,(Atl. Casone Noceto) corre un 1500 metri in 3.52.76. Risultati 2.03.14 per il master sm35(Francesco Francia). Nelle gare di lanci 9,20 con il peso 4 kg e 24,83 nel disco per(Atl. Bondeno). Risultati la Libertas Atletica Forlì vince la classifica di società nella combinata giovanile/assoluti. Tra i risultati individuali(Libertas Atletica Forlì) 12,13 nel peso e 43,66 nel disco. Nelle gare giovanili la cadetta45.65 nei 300 hs e 3.08.62 nei 1000 metri e sempre nei 1000 metri 2.45.37 (primato personale) per il cadettoe 3.07.28 per il ragazzo59.51 nei 400 metri per(Atl. Piacenza). Risultati 53.19 nei 400 metri e 2.01.44 negli 800 metri per(Virtus Emilsider Bologna). Risultati 56.46 nei 400 hs per(Edera Forlì).53.01 nei 400 hs pere 10.86 (-0,2) nei 100 metri per, entrambi atleti di San Marino ma tesserati per la Fratellanza 1874 Modena.3,85 nell'asta per la campionessa italiana junior(Fratellanza 1874 Modena) alla sua seconda misura di sempre dopo il 3,90 con il quale aveva vinto a giugno il titolo italiano. Nei 400 metri in gara altre atlete della Fratellanza: 1° posto percon 55.13, 3° percon 56.89 (primato personale), 4° la juniorcon 57.46. Nei 200 metri 25.27 (-0,3) per(Fratellanza 1874 Modena) e 25.69 per(Corradini Rubiera). Nel triplo 1° e 3° posto per 2 atleti della Virtus Emilsider Bologna,con 15,30 (+1,4) econ 13,82 (+0,1). Risultati (Fratellanza 1874 Modena) si piazza al 3° posto in finale con 10.38 (+0,1), 1° fra gli italiani nella gara e sua terza prestazione cronometrica in carriera. In batteria aveva corso in 10.54 (-0,1). Nei 100 hs 13.50 (+0,9) per(Carabinieri), che eguaglia il suo 2° tempo in carriera. Risultati 15.33.31 nei 5000 metri per il master sm40(Mds Panariagroup). Risultati in questo meeting nazionale erano presenti alcuni atleti della regione, sia delle categorie assolute che giovanili. Fra i migliori risultati degli emiliano romagnoli 11.16 (-0,2) neI 100 metri dello junior(Centro Atl. Copparo) e 44,04 nel disco per(Libertas Atletica Forlì). Per il cadetto(Libertas Atletica Forlì) 33,48 nel disco. Risultati master della nostra regione hanno gareggiato ai Campionati Regionali Master della Lombardia, senza ovviamente concorrere ai titoli regionali. Fra gli altri erano presenti per la Fratellanza 1874 Modena,, sm65, che ha lanciato il disco a 45,83,, sm45 e, sm70, che hanno lanciato il peso rispettivamente a 12,87 e 12,24, ancoranel giavellotto con 36,88 e nel martello m.c. con 13,83 e, sm60,che ha corso i 1500 metri in 4.38.54. Per l'Acquadela Bologna 38,22 nel giavellotto per, sm65 e 28.19.18 per, sf40. Nei 100 hs 20,64 (-2,4) per(Modena Atletica). 2 gare per, sm40 della Atl. Cinque Cerchi, con 5,28 (-1,0) nel lungo e 9,65 nel peso. Nel disco 34,77 per(La Patria 1879 Carpi), sm60. Risultati Giorgio Rizzoli