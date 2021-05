Altri risultati degli ultimi 7 giorni

La consueta rassegna di risultati di atleti della Emilia Romagna non ancora commentati: dalle gare cadetti, a risultati fuori regione, al primato regionale di Giovanna Epis sulla 10 km.

28 Maggio 2021Negli ultimi giorni sono proseguite le gare regionali giovanili, come pure nello scorso fine settimana vari atleti della Emilia Romagna hanno gareggiato in meeting fuori regione. Da segnalare anche il primato regionale assoluto di Giovanna Epis nella corsa su strada 10 km.nei vari triathlon previsti come da regolamento regionale, il miglior punteggio è di(Corradini Rubiera) che ottiene 2316 punti nel triathlon B ragazze, con 9.1 nei 60 hs, 1,51 nell'alto e 7,56 nel peso. Nelle gare maschili 1969 punti nel triathlon B per(Atl. Cinque Cerchi), con 9.5 nei 60 hs, 1,40 nell'alto e 9,98 nel peso. Risultati (Carabinieri), quest'anno sm40, a 15,61 (+0,2) nel triplo. Risultati (Circolo Minerva) 4.04.79. Risultati 2 atleti dei Carabinieri in gara in questo meeting spagnolo:con 13.27 (-2,8) nei 100 hs (in semifinale, poi viene squalificata in finale per falsa partenza) econ 2,14 nell'alto. Risultati nella gara su strada di 6 km in calendario regionale (una fra le prime del 2021), successo di(Atl. Piacenza) in 17.49, davanti a(Ballotta Camp) in 18.44 e a(Cremona Sportiva Atl. Arvedi) in 18.58. Fra le donne 1° posto per(Atl. Piacenza) in 21.01, davanti a(Atl. Reggio) con il tempo di 22.23 e a(Running Oltre Po) in 23.36. Risultati miglior risultato nella stagione all'aperto per(Academy Ravenna Athletics) nel triplo con 15,11 (-0,9). Nel triplo femminile 11,71 (+0,8) per(Endas Cesena). Risultati 13.26 (+1,8) ne 100 metri e 27.23 (-0,4) nei 200 metri per la sf40(Endas Cesena). Risultati in pedana nei lanci i carabiniericon 18,74 nel peso econ 72,56 nel martello (terza prestazione in carriera a 22 cm dal personale). In gara anche atleti di San Marino, fra cui(Fratellanza 1874 Modena) con 53.60 nei 400 hs e(Olimpus San Marino) con 11.07 (-0,9) nei 100 metri e 22.29 (+2,4) nei 200 metri. Nella marcia 5000 metri 23.59.47 per(Self Montanari Gruzza). Nelle gare di lanci in gara atlete della Estense:51,76 e46,10 nel martello 4 kg, l'allieva51,96 nel martello 3 kg. Risultati miglior risultato stagionale per(Carabinieri) che lancia il disco a 52,10. Nelle gare giovanili 7.07.15 nei 2000 metri per la cadetta(Acquadela Bologna). Risultati 8.52.89 nei 3000 metri per lo junior(Fratellanza 1874 Modena). Risultati 2 gare di lanci per(Carabinieri), con 41,11 nel disco e 50,38 nel giavellotto. Risultati 22.45.19 nella marcia 5000 metri per(Carabinieri). Risultati (Carabinieri) con il tempo di 33.00 ha migliorato il primato regionale assoluto di corsa su strada 10 km che già le apparteneva con 33.15 e che risaliva al 15/4/18 a Torino. Negli uomini 2° posto per(Atl. Casone Noceto) in 29.22. Risultati nel triathlon ragazzi il miglior punteggio lo ottiene(Golden Club Rimini) con 2047 punti, con 10.2 nei 60 hs, 4,42 nel lungo e 13,22 nel peso. Nelle gare cadette 47.0 nei 300 hs per(Nuova Polisport. A. Consolini). Risultati è ancora(Corradini Rubiera) a ottenere il miglior punteggio in un'altra gara di triathlon. Sempre nel triathlon B ottiene 2346 punti, 30 i più della volta precedente, con questi parziali: 9.0 nei 60 hs, 5,20 nel lungo e 7,12 nel peso. Tra i ragazzi 2095 per(Pontevecchio Bologna) nel triathlon B. Risultati nelle gare di triathlon ragazzi il miglior punteggio è ottenuto da(Francesco Francia) con 1925 punti nel triathlon con 60 hs, alto e vortex. Nei cadetti 2 successi per(Acquadela Bologna) con 10.1 negli 80 metri e 45.7 nei 300 hs. Nei 600 metri 1.32.0 per(Cus Ferrara) e 1.44.1 per(Centro Atl. Copparo). Risultati Giorgio Rizzoli